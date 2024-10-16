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BMW執行長齊普策：歐盟2035禁售燃油車「不再現實」 必須取消

2024/10/16 09:40

BMW執行長齊普策（Oliver Zipse）週二（15日）表示，歐盟必須取消2035年燃油車禁令。（美聯社）BMW執行長齊普策（Oliver Zipse）週二（15日）表示，歐盟必須取消2035年燃油車禁令。（美聯社）

林浥樺／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕德國汽車製造商BMW執行長齊普策（Oliver Zipse）週二（15日）表示，歐盟必須取消2035年燃油車禁令，否則該禁令可能從根本上威脅歐洲汽車產業，使其出現萎縮，直指該政策「已不再現實」。

綜合外媒報導，歐盟在2023年3月通過一項指標性法案，要求2035年起所有新車必須為「零碳排」，這實際上等於禁售柴油車和汽油車，而且2030年的二氧化碳排放量，須較2021年水準減少55%。

齊普策在巴黎車展上指出，作為二氧化碳全面減排方案的一部分，修正2035年的100%純電動車目標，將使歐洲OEM（原始設備生產商）降低對中國電池的依賴，並發揮自身技術優勢。

齊普策並指出，歐洲情緒「趨於悲觀」，需要新的監管架構以保持競爭力，而政策架構必須採取嚴格兼容各種技術的做法，才可保持成功的方向。

在巴黎車展期間，法國汽車產業聯盟（PFA）雖然沒有直接呼籲廢除2035年的禁令，但表示有必要「迅速坐到談判桌上」，來討論目前定於2026年進行的目標審查。

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