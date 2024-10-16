安謀來勢洶洶！英特爾攜手超微組x86聯盟應對挑戰

英特爾和超微宣佈合作組x86聯盟，應對安謀挑戰。（圖擷自英特爾官網）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕英特爾（Intel）和超微（AMD）週二（15日）表示，兩家公司目前正在組織1個諮詢小組，協助確保軟體在自家的晶片上運行，以應對來自安謀（Arm）的挑戰。

《路透》報導，英特爾發明的x86架構在過去40年來一直為全球個人電腦（PC）、筆記型電腦和資料中心伺服器提供動力，超微則在英特爾的許可下，使用x86架構生產晶片，長期以來與英特爾直接競爭，但這2家公司的市佔現在都被安謀給侵蝕了。

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安謀將競爭的架構授權給蘋果（Apple）、高通（Qualcomm）用於筆記型電腦晶片設計，同時也授權給亞馬遜（Amazon）、微軟（Microsoft）和Alphabet等科技巨頭用於資料中心。

而安謀能夠崛起，一部份是因為該公司合約中規定，無論晶片最終由誰製造，所有安謀晶片都能運行全數的安謀軟體。相較之下，雖然英特爾和超微同樣在晶片中採用x86架構，但有時必須調整軟體，產品才能正常運作。

英特爾和超微表示，2家公司正在組「諮詢小組」試圖改變現況，博通（Broadcom）、戴爾（Dell）、聯想（Lenovo）和甲骨文（Oracle）等公司都將以創始成員身份加入。根據公告，最新的聯盟將匯集硬體、軟體公司，為英特爾和超微晶片的基本功能和特性提供技術，確保晶片在各種用途中相容。

英特爾執行長季辛格（Pat Gelsinger）表示，x86架構可以輕鬆適應具有AI功能的新型筆記型電腦，季辛格也提到，針對相關技術「已死」的謠言被嚴重誇大，強調x86架構不僅存活下來，而且活得很好。

季辛格指出，可以看到x86架構做為過去幾十年來運算的基礎，接下來將經歷一個客制、擴張、可延展的時期，AI將帶來機遇，整個生態系統將變得更加強大且不斷發展。

英特爾執行長季辛格（左）、超微執行長蘇姿丰（右）。（圖擷自季辛格X）

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