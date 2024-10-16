晴時多雲

自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 國際財經

安謀來勢洶洶！英特爾攜手超微組x86聯盟應對挑戰

2024/10/16 09:30

英特爾和超微宣佈合作組x86聯盟，應對安謀挑戰。（圖擷自英特爾官網）英特爾和超微宣佈合作組x86聯盟，應對安謀挑戰。（圖擷自英特爾官網）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕英特爾（Intel）和超微（AMD）週二（15日）表示，兩家公司目前正在組織1個諮詢小組，協助確保軟體在自家的晶片上運行，以應對來自安謀（Arm）的挑戰。

《路透》報導，英特爾發明的x86架構在過去40年來一直為全球個人電腦（PC）、筆記型電腦和資料中心伺服器提供動力，超微則在英特爾的許可下，使用x86架構生產晶片，長期以來與英特爾直接競爭，但這2家公司的市佔現在都被安謀給侵蝕了。

安謀將競爭的架構授權給蘋果（Apple）、高通（Qualcomm）用於筆記型電腦晶片設計，同時也授權給亞馬遜（Amazon）、微軟（Microsoft）和Alphabet等科技巨頭用於資料中心。

而安謀能夠崛起，一部份是因為該公司合約中規定，無論晶片最終由誰製造，所有安謀晶片都能運行全數的安謀軟體。相較之下，雖然英特爾和超微同樣在晶片中採用x86架構，但有時必須調整軟體，產品才能正常運作。

英特爾和超微表示，2家公司正在組「諮詢小組」試圖改變現況，博通（Broadcom）、戴爾（Dell）、聯想（Lenovo）和甲骨文（Oracle）等公司都將以創始成員身份加入。根據公告，最新的聯盟將匯集硬體、軟體公司，為英特爾和超微晶片的基本功能和特性提供技術，確保晶片在各種用途中相容。

英特爾執行長季辛格（Pat Gelsinger）表示，x86架構可以輕鬆適應具有AI功能的新型筆記型電腦，季辛格也提到，針對相關技術「已死」的謠言被嚴重誇大，強調x86架構不僅存活下來，而且活得很好。

季辛格指出，可以看到x86架構做為過去幾十年來運算的基礎，接下來將經歷一個客制、擴張、可延展的時期，AI將帶來機遇，整個生態系統將變得更加強大且不斷發展。

英特爾執行長季辛格（左）、超微執行長蘇姿丰（右）。（圖擷自季辛格X）英特爾執行長季辛格（左）、超微執行長蘇姿丰（右）。（圖擷自季辛格X）

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財