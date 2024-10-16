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接英特爾燙手山芋？ 外媒爆高通關鍵出手看「這時」

2024/10/16 10:46

知情人士透露，高通可能會等到11月美國總統大選之後，才會決定是否尋求收購英特爾。（路透資料照，本報合成）知情人士透露，高通可能會等到11月美國總統大選之後，才會決定是否尋求收購英特爾。（路透資料照，本報合成）

歐祥義／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕英特爾（Intel）陷入成立56年來最大危機，先前傳出高通（Qualcomm）有意收購英特爾，而現根據《彭博》引述知情人士最新報導，高通可能會等到11月美國總統大選之後，才會決定是否尋求收購英特爾。

根據報導，知情人士表示，高通希望在決定下一步行動前，能更清楚了解白宮的新主人，因為新政府將影響美國反壟斷格局以及華府與北京的關係。

一些知情人士表示，考慮與英特爾的交易存在諸多複雜性，高通應該會選擇等到明年1月美國新總統就職後，再決定如何推進針對英特爾的可能交易。

報導指出，高通和英特爾的晶片，是應用於智慧手機、電動汽車等日常生活用品的關鍵產品，這兩家公司若合併，幾乎勢必會引起美國和全球反壟斷機構的嚴格審查，包括高通和英特爾的主要市場中國。

報導指出，英特爾是美國政府晶片製造復興計畫的核心大廠，因此任何交易都至關重要，而如果英特爾執行所有在美國的設廠計畫，將會是獲得美國晶片與科學法案最多撥款補助的晶片商。

《彭博》分析，對高通而言，選後再行動較為有利的其他因素包括價格。英特爾本月稍後將公布第3季財報，分析師預期英特爾上季的淨損將達10億美元（約新台幣324億元），而若英特爾接續3個月前令投資人失望的模式，又將衝擊股價，高通有望用更便宜的價錢提出收購。

知情人士說，高通現在還在考慮，尚不能確定是否決定要收購英特爾，若真要買下英特爾，時機也可能改變。

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