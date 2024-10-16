晴時多雲

自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 證券產業

電子五哥鎖定AI商機 揮軍OCP峰會各顯神通

2024/10/16 08:14

AI伺服器強化全球高速運算發展趨勢，電子五哥今年全數揮軍2024年OCP高峰會。示意圖。（情境照）AI伺服器強化全球高速運算發展趨勢，電子五哥今年全數揮軍2024年OCP高峰會。示意圖。（情境照）

〔記者方韋傑／台北報導〕AI伺服器強化全球高速運算發展趨勢，電子五哥今年全數揮軍2024年OCP（Open Compute Project，開放運算計畫）高峰會，在美國加州聖荷西市釋出最新伺服器研發成果，在展會上各顯神通，目標通吃三大晶片廠輝達（NVIDIA）、超微（AMD）、英特爾（Intel）商機。

廣達今年由執行副總經理暨雲達總經理楊麒令率隊與會，楊表示，作為OCP社群的長期成員，集團致力於與相關技術領先的合作夥伴深化關係，「我們的新解決方案正在幫助企業接受人工智慧帶來的的變革性影響，並透過模組化架構提高資料中心的可持續性與運作效率，讓終端客戶提高運算能力，能在降低基礎設施支出的同時，針對資料中心進行設備擴充。

緯創集團旗下緯穎（6669）此次釋出輝達Blackwell架構的高效能AI運算解決方案，以及直接液冷、浸沒式液冷等先進冷卻技術。總經理林威遠表示，AI 對高效能運算的需求正挑戰資料中心的極限，隨著技術日趨複雜，提升效能與永續性變得相當重要，緯穎將致力於協助資料中心達到前所未有的效能及效率，並在 AI 時代解鎖新的可能性。

英業達（2356）於本次高峰會上將推出最新AI機架式伺服器解決方案，還有基於NVIDIA MGX架構的2U AI伺服器及基於NVIDIA HGX平台的8U AI伺服器。除了基於輝達系統所建立的產品線，也將展示超微MI300X 8U AI伺服器，以及搭載第4代、第5代英特爾Xeon可擴展處理器與超微中央處理器的P90G6、P95G6兩款AI伺服器。

和碩（4938）此次以設計和製造服務商（DMS）的市場定位登展，旗下伺服器解決方案支援ORv3機架標準，符合DC-MHS規範，也就是與DC-SCM模組、OCP3.0 網卡相容，並提供19吋至21吋 的OCPv3機架伺服器套件，可搭配液冷、氣冷等多種客製化散熱系統。目前設計出的產品涵蓋超微EPYC™ 9005、英特爾Xeon伺服器，以及輝達NVIDIA GB200 NVL72、H200、H100、L40S等架構產品。

仁寶（2324）作為AI伺服器領域的後進者，此次並未缺席盛會，向市場釋出旗下可搭載4顆圖形處理器的1.89吋伺服器產品，以及組成機架式伺服器的各種產品，包括儲存設備、主機板、液冷散熱系統等解決方案。管理層表示，伺服器為資訊產業的未來的驅動力，範圍涵蓋雲端、5G與物聯網，對此，仁寶已經推進集團的相關業務規劃。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財