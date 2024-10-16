史上最大ETF溢價！永豐投信承諾00887本週溢價縮至3％

針對中股ETF「00887」之亂，金管會已經要求永豐投信在本週內，將溢價縮小至3%（記者王孟倫攝）

〔記者王孟倫／台北報導〕由永豐投信發行連結中國股市的一檔ETF「永豐中國科技50大」（00887），近日淨值出現劇烈波動，溢價幅度更創下超過220%，創史上最大 ，引起主管機關金管會緊盯；金管會15日表示，已經雙管齊下處理，一方面請櫃買中心啟動專案查核，釐清是否有內控缺失或作業疏失，另一方面，也要求永豐盡力在本週弭平00887 大幅溢價情形，並獲得對方承諾。

這檔中股ETF00887從10月初起，價格就狂飆，最高溢價幅度逾220%，中國十月長假結束後，市價呈現快速跌落，本週一（14日）溢價降至27.92%，本週二更跌至10.4%。

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證期局主秘尚光琪表示，00887因為價格劇烈變化異常，上週就被遭櫃買中心列處置股，禁止投資人當沖交易。她表示，ETF若有溢價與淨值的差異，原則上應該在3%之內，因此，已經要求投信公司若溢價超過3%，在投資下單的時候，比如螢幕就會跳出警示畫面；金管會也要求永豐投信可以在本週內，讓00887溢價縮至3%。

不過，外界也好奇質疑，國內不乏連結中國的ETF，為何只有永豐這一檔，會在短時間出現劇烈的溢價？證期局官員表示，如此異常溢價的情況，過去確實少見，有可能是永豐投信這檔ETF規模較小，次級市場可能因買盤過於踴躍，大批資金湧入，使得發行商的應變速度不夠快。

回顧過去，00887受到中股大漲影響，出現現溢價過大、產生價格波動風險，因此，先是上週五（11日）起，該檔ETF已經列入處置股，禁止投資人當沖交易；而本週一（14日）下午，金管會也要求永豐投信說明相關處理措施。

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