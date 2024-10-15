晴時多雲

自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 財經政策

全金聯明與金管會年度座談 新光銀工會罕見親遞陳情信

2024/10/15 23:13

全金聯明與金管會年度座談，新光銀工會罕見親遞陳情信（記者李靚慧攝）全金聯明與金管會年度座談，新光銀工會罕見親遞陳情信（記者李靚慧攝）

〔記者李靚慧／台北報導〕全國金融業工會聯合總會（全金聯）明（15）日將與金管會進行年度座談，針對銀行、證券、保險等金融業長年關注的12項議題，再次與主管機關溝通，特別是日前新光金與台新金股臨會已通過「新新併」，上月甫成立的新光銀行工會，明日將親自遞交陳情信，呼籲金管會協助追蹤「員工安置計畫」的進度。

全金聯在每年第4季，都會與金管會舉行年度座談，由管會轄下銀行局、保險局、證期局等各業務主管單位官員，傾聽全金聯提出的，各項與金融業務相關的議題，例如全金聯持續關注的「職場不法侵害」事件，已訂定「金融機構服務人員職場不法侵害預防指引草案，期望可獲得主管機關的重視。

特別是今年金管會主委彭金隆甫上任，全金聯除了提出12項與金融業勞工權益相關的議題，更因新光金控與台新金控已於10月9日股東臨時會通過合併案，將藉此機會，請主管機關協助持續追蹤兩家金控公司，何時啟動與勞方協商「員工安置計畫」，以符合金管會先前提出，金融整併案應事先與工會或勞資會議（無工會者）協商「員工安置計畫」的政策要求。

全金聯表示，新光銀行工會已於9月19日正式成立且已獲臺北市政府勞動局發給工會登記證書，並正式申請加入全金聯，目前全金聯正協助該工會，內部討論如何與資方針對員工權益保障事項，進行正式協商。

全金聯表示，雖然新光金控資方對外宣稱，已進行多次員工安置計畫的討論，但一次都未邀請新光銀工會參與，這也是工會決定當面向主委陳情的主因，希望他關注本案，迄今仍未敲定與勞方協商員工安置、就業保障等議題，勞方沒有感受到資方所稱照顧員工的誠意。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財