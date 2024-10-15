全金聯明與金管會年度座談，新光銀工會罕見親遞陳情信（記者李靚慧攝）

〔記者李靚慧／台北報導〕全國金融業工會聯合總會（全金聯）明（15）日將與金管會進行年度座談，針對銀行、證券、保險等金融業長年關注的12項議題，再次與主管機關溝通，特別是日前新光金與台新金股臨會已通過「新新併」，上月甫成立的新光銀行工會，明日將親自遞交陳情信，呼籲金管會協助追蹤「員工安置計畫」的進度。

全金聯在每年第4季，都會與金管會舉行年度座談，由管會轄下銀行局、保險局、證期局等各業務主管單位官員，傾聽全金聯提出的，各項與金融業務相關的議題，例如全金聯持續關注的「職場不法侵害」事件，已訂定「金融機構服務人員職場不法侵害預防指引草案，期望可獲得主管機關的重視。

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特別是今年金管會主委彭金隆甫上任，全金聯除了提出12項與金融業勞工權益相關的議題，更因新光金控與台新金控已於10月9日股東臨時會通過合併案，將藉此機會，請主管機關協助持續追蹤兩家金控公司，何時啟動與勞方協商「員工安置計畫」，以符合金管會先前提出，金融整併案應事先與工會或勞資會議（無工會者）協商「員工安置計畫」的政策要求。

全金聯表示，新光銀行工會已於9月19日正式成立且已獲臺北市政府勞動局發給工會登記證書，並正式申請加入全金聯，目前全金聯正協助該工會，內部討論如何與資方針對員工權益保障事項，進行正式協商。

全金聯表示，雖然新光金控資方對外宣稱，已進行多次員工安置計畫的討論，但一次都未邀請新光銀工會參與，這也是工會決定當面向主委陳情的主因，希望他關注本案，迄今仍未敲定與勞方協商員工安置、就業保障等議題，勞方沒有感受到資方所稱照顧員工的誠意。

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