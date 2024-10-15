晴時多雲

自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 財經政策

商圈街廓邁向「美學經濟」 經濟部重點輔導4商圈示範先行

2024/10/15 23:25

經濟部商業署今舉辦「商圈脈動成果發表記者會」。（記者廖家寧攝）經濟部商業署今舉辦「商圈脈動成果發表記者會」。（記者廖家寧攝）

〔記者廖家寧／台北報導〕經濟部商業署與設計研究院今天共同舉辦「商圈脈動成果發表記者會」，商圈改造示範企劃由位於台南、彰化及高雄的4個商圈先行。經濟部次長何晉滄表示，商圈改造已走進美學經濟時代，經濟部重點方向是將美學力與設計力導入到各地商圈，使其煥然一新成為「美麗新世界」。商圈脈動示範計畫由商業署擬定商業轉型策略，委託設計研究院驅動串連企劃，地方政府投入執行。

商業署署長蘇文玲表示，這次商圈美學設計示範計畫選定了4個商圈，包括台南的「國華友愛商圈」與「孔廟商圈」，也擴及彰化的「小西商圈」與高雄的「哈瑪星商圈」，依據商圈特色量身打造美學設計，透過商圈改造展現台灣各地的文化多樣性與設計能量。

經濟部次長何晉滄致詞表示，每一個商圈都是一個故事，代表著台灣各地文化與經濟活力，也展現在地性與當代歷史脈絡，商圈改造已走入下一階段，就是用美學設計來幫助商圈，因此導入美學是推動商圈發展的重點方向。

何晉滄續說，在現今體驗「美學經濟」的時代，商圈改造也應從店家擺設、商品陳列與設計包裝等，全面輔以美學設計加值商圈特色與品牌化，創造社群話題、帶動人潮與消費商機，透過美學力與設計力展現商圈特色，至於要把商圈帶到什麼境界？就是「美麗新世界」，讓商圈再現風華。

設研院院長張基義指出，商圈是城市的重要經濟命脈，透過商圈改造示範計劃，，包括平面設計、品牌營造、空間改善、服務流程，藉由共創模式能帶動商圈的永續發展，大致上可分為三個階段，第一階是產品輔導與品牌營造，第二階是優化體驗流程，第三階是以設計帶動商圈整體的策略性發展。

今年台灣設計展響應台南建城400年，本月26日至11月10日在台南展出，明年則規劃在彰化舉辦。

商圈街廓將邁向「美學經濟」 時代，經濟部重點輔導4個商圈示範先行計劃。圖為彰化小西商圈改造後街景。（設計研究院提供）商圈街廓將邁向「美學經濟」 時代，經濟部重點輔導4個商圈示範先行計劃。圖為彰化小西商圈改造後街景。（設計研究院提供）

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財