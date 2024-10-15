商圈街廓邁向「美學經濟」 經濟部重點輔導4商圈示範先行

經濟部商業署今舉辦「商圈脈動成果發表記者會」。（記者廖家寧攝）

〔記者廖家寧／台北報導〕經濟部商業署與設計研究院今天共同舉辦「商圈脈動成果發表記者會」，商圈改造示範企劃由位於台南、彰化及高雄的4個商圈先行。經濟部次長何晉滄表示，商圈改造已走進美學經濟時代，經濟部重點方向是將美學力與設計力導入到各地商圈，使其煥然一新成為「美麗新世界」。商圈脈動示範計畫由商業署擬定商業轉型策略，委託設計研究院驅動串連企劃，地方政府投入執行。

商業署署長蘇文玲表示，這次商圈美學設計示範計畫選定了4個商圈，包括台南的「國華友愛商圈」與「孔廟商圈」，也擴及彰化的「小西商圈」與高雄的「哈瑪星商圈」，依據商圈特色量身打造美學設計，透過商圈改造展現台灣各地的文化多樣性與設計能量。

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經濟部次長何晉滄致詞表示，每一個商圈都是一個故事，代表著台灣各地文化與經濟活力，也展現在地性與當代歷史脈絡，商圈改造已走入下一階段，就是用美學設計來幫助商圈，因此導入美學是推動商圈發展的重點方向。

何晉滄續說，在現今體驗「美學經濟」的時代，商圈改造也應從店家擺設、商品陳列與設計包裝等，全面輔以美學設計加值商圈特色與品牌化，創造社群話題、帶動人潮與消費商機，透過美學力與設計力展現商圈特色，至於要把商圈帶到什麼境界？就是「美麗新世界」，讓商圈再現風華。

設研院院長張基義指出，商圈是城市的重要經濟命脈，透過商圈改造示範計劃，，包括平面設計、品牌營造、空間改善、服務流程，藉由共創模式能帶動商圈的永續發展，大致上可分為三個階段，第一階是產品輔導與品牌營造，第二階是優化體驗流程，第三階是以設計帶動商圈整體的策略性發展。

今年台灣設計展響應台南建城400年，本月26日至11月10日在台南展出，明年則規劃在彰化舉辦。

商圈街廓將邁向「美學經濟」 時代，經濟部重點輔導4個商圈示範先行計劃。圖為彰化小西商圈改造後街景。（設計研究院提供）

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