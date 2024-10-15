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ASML將公布最新營收 半導體前景風向球

2024/10/15 22:05

艾斯摩爾（ASML Holding）將於週三（16日）發布營收報告。（路透）艾斯摩爾（ASML Holding）將於週三（16日）發布營收報告。（路透）

吳孟峰／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕荷蘭公司艾斯摩爾（ASML Holding）將於週三（16日）發布營收報告，可能會為人工智慧產業的市況和半導體貿易提供前景觀察。

ASML在納斯達克上市股票在周二盤前交易中下跌1%，此前過去五天上漲5%。ASML在阿姆斯特丹上市的股價週二小幅下跌，但過去五天也上漲5%。

ASML目前是歐洲最大的科技公司，已建立一項價值數十億歐元的業務，向英特爾、 三星電子和台積電等晶片製造商銷售半導體製造設備。

FactSet調查的24名分析師表示，在周三即將公佈的業績中，ASML預計2024年第3季銷售額將年增7%，達到71.5億歐元。 每股收益預計將從4.81歐元增至4.86歐元。

由於近期人工智慧產業的繁榮，對其數百萬歐元機器的需求快速增長，ASML的股價在過去12個月內上漲39%。然而，股價已從7月的高點大幅下跌。

分析師表示，ASML第3季業績現在可能有助於安撫投資者，他們越來越擔心全球半導體產業低迷，和中美之間緊張局勢加劇帶來的風險。

Visible Alpha對23位分析師的調查顯示，預計這家歐洲科技公司第3季最先進的極紫外線EUV系統的銷售額將達到28.2億歐元，而銷售較不先進的深紫外線DUV機器的銷售額將達到28.5億歐元。

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