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復華投信涉嫌炒股？金管會：持續調查 基金經理人勿以身試法

2024/10/16 07:10

日前傳出復華投信基金經理人涉嫌炒股事件，金管會15日說重話，強調主管機關一定會嚴格監理，絕對不允許炒股。圖為金管會的例行記者會。（記者王孟倫攝）日前傳出復華投信基金經理人涉嫌炒股事件，金管會15日說重話，強調主管機關一定會嚴格監理，絕對不允許炒股。圖為金管會的例行記者會。（記者王孟倫攝）

〔記者王孟倫／台北報導〕日前傳出復華投信基金經理人涉嫌炒股事件，金管會15日說了重話，強調主管機關一定會嚴格監理，絕對不允許炒股，呼籲基金經理人切勿以身試法，很容易被查核出來的；至於復華投信部分，金管會回應，已經依照行政程序辦理調查，將一一釐清案情，至於比較細節部分，我們暫時無法透露，等結果確定後，就會對外完整說明。

「基金經理人炒股是絕對不容許的事，無論案件來源是有人檢舉，還是金融檢查到的」證期局主秘尚光琪今天說，主管機關立場很明確，對於投信人員交易利益衝突防範措施，目前法令也有相關機制，舉例來說，今年2月20日也有基金經理人的精進監管機制，包括：新增7項措施及精進強化6項措施，並規劃在一年內分三階段完成，

對此．金管會主秘蔡福隆也呼籲，投信基金經理人千萬不要「以身試法」，因為相關觸法行為，很容易被相關監管機制偵測及調查出來。

至於該怎麼杜絕基金經理人炒股？金管會未來要開放主動型ETF，是否會加劇炒股的機率？尚光琪表示，我們已經有多項措施，包括：採取事前預防、事後交易監控及法遵宣導等監管措施，目的就是要排除相關弊端發生；就個案方面，比較細節部分，暫時無法透露，多年來一直都這樣辦理。

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