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神盾集團與Arm宣布策略合作 推動AI HPC晶片技術創新

2024/10/15 21:25

神盾集團董事長羅森洲與全球矽智財龍頭安謀（Arm）策略合作，共同搶攻AI高速運算伺服器晶片市場。（記者卓怡君攝）神盾集團董事長羅森洲與全球矽智財龍頭安謀（Arm）策略合作，共同搶攻AI高速運算伺服器晶片市場。（記者卓怡君攝）

〔記者卓怡君／台北報導〕神盾集團旗下神盾（6462）與安國（8054）今日在美國宣布加入Arm Total Design計畫，與全球矽智財（IP）龍頭安謀（Arm）策略合作，針對高效能運算（HPC）及生成式人工智慧（Generative AI）應用領域，推出最新的晶片解決方案。

神盾集團董事長羅森洲表示，此舉代表集團在推動未來智慧運算技術上邁出重要的一步，致力於加速小晶片（Chiplet）技術在AI高速運算伺服器晶片的商業化與應用擴散效益。

羅森洲指出，隨著生成式AI應用的迅速擴展，高效能運算能力的需求正以前所未有的速度提升。神盾及安國透過與Arm的深度合作， 期望引領 AI晶片技術的變革，為全球客戶提供最具競爭力的高效能解決方案。

羅森洲強調，本次與Arm的合作將使神盾集團成為下一代Data Center CPU的主要供應 商，為全球AI HPC提供更具競爭力的晶片解決方案。展望未來，神盾集團將持續深化與Arm的合作，推動技術創新，共同創造AI運算與應用的新時代。

Arm基礎設施事業部市場策略副總裁Eddie Ramirez表示，Arm Total Design生態系統於加速因應AI運算需求而量身打造的解決方案開發中，發揮關鍵作用，期待與神盾集團的合作，以優化Arm-based的Chiplet 技術，應用於AI和HPC領域，提供更高靈活性與可擴展性的資料中心客戶解決方案。

神盾集團與Arm的合作，充分展現雙方於晶片設計及矽智財領域的專 業強項。在Arm Neoverse Compute Subsystems （CSS）V3架構下，神盾提供 Chiplet互聯傳輸介面UCIe的矽智財，結合安國在Chiplet及先進封裝 CoWoS 設計服務的能力，打造新一代AI HPC伺服器的高效能小晶片解決方案。

Arm Neoverse CSS V3為新一代Data Center專用的CPU，比上一代效能高出50%，也是首款依照Arm Chiplet System Architecture （CSA）規範的產品， 讓合作夥伴加入可互通的Arm Chiplet生態系統。藉由導入最新一代Arm Neoverse CSS V3，神盾與安國將攜手整合多項異質運算元件，打造出高效能、 低延遲，且具有高擴展性的AI伺服器解決方案，此項合作使神盾集團成為下一 代Data Center CPU的領先供應商。

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