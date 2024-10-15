卸下金研院董事長 蘇建榮：金管會交付工作都有完成

金融研訓院今舉行董事長交接典禮。圖為原董事長、政大國際金融學院院長蘇建榮。（記者吳欣恬攝）

〔記者吳欣恬／台北報導〕金融研訓院今舉行董事長交接典禮，在金管會副主委陳彥良的監交下，原董事長、政大國際金融學院院長蘇建榮將印信交給新任董事長雷仲達。蘇建榮自稱是金融業的半調子，任內都是用財政部長的「餘威」請求金融業界的支持；他也希望未來金融業能支持政大國際金融學院。

今天的交接典禮出席者眾多，包括前央行總裁彭淮南、兆豐金董事長董瑞斌、玉山金董事長黃男州、合庫金董事長林衍茂、央行業務局局長潘榮耀、中央存保公司董事長黃天牧等。

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蘇建榮表示，一年多前接下董事長一職，當時金管會副主委蕭翠玲交付很多非常重的工作，後來檢視，大部分都有完成。他笑稱自己是金融業的半調子，董事長任內都是用財政部長的「餘威」，請求金融業界的支持；他相信以雷仲達的資歷，在金融業廣闊的人脈，和曾任銀行公會理事長的身分，金研院未來的前途可期。

蘇建榮提到，去年3月接任金研院董事長、9月接任金融服務業聯合總會理事長、今年8月接政大國際金融學院院長，雖然沒像好友、行政院秘書長龔明鑫一樣，生出來就「三金一身」，但至少他在金總、金研院和國際金融學院也是「三金一身」，跟金融脫離不了關係。

他笑說，未來在政大國際金融學院，走出去就是金華街和金山南路，一樣是「三金一身」，代表未來還是要貢獻金融業界。他也請出席的金融業先進能給予政大國際金融學院支持和肯定，讓他在院長任內能完成政府託付的使命。

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