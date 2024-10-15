雷仲達今接任金融研訓院董事長

金融研訓院今舉行董事長交接典禮，由金管會副主委陳彥良（中）監交。左為前董事長、政大國際金融學院院長蘇建榮，右為新任董事長雷仲達。（記者吳欣恬攝）

〔記者吳欣恬／台北報導〕金融研訓院今召開董事暨監察人聯席會議，一致通過由前兆豐金控董事長、前銀行公會理事長雷仲達接任董事長一職。下午隨即舉行交接典禮，由金管會副主委陳彥良監交，央行前總裁彭淮南和金管會前主委、中央存保董事長黃天牧等人皆出席。

金融研訓院指出，雷仲達擁有國立政治大學國際貿易碩士及美國康乃爾大學經濟學博士學位，曾歷任高雄市政府財政局局長、中央存款保險公司董事長、合作金庫金控董事長、兆豐金控董事長及銀行公會理事長等重要職位。

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雷仲達致詞時表示，金研院去年營收創歷年新高，表現亮眼，也配合金管會各項施政目標辦理種種課程，在推動永續金融、普惠金融兩議題上不遺餘力。

他表示，自己未來除了帶領金研院持續規劃與時俱進的金融專業培訓和認證外，也會配合金管會主委彭金隆6大核心政策的方向，善盡金研院金融智庫的功能。

金融研究上，對標國際成功經驗和關鍵議題廣邀學者參與討論，強化和國內外智庫連結，成為政府制定政策的得力助手；產業發展則持續推動雙軸轉型，增加產業競爭力，擴大發展；發展多元化課程，簽署合作備忘錄，讓我國際金融站穩腳步；最後普惠金融，透過設計多元教材提供不同受眾多元施教，拓展教育效果提升金融素養，全面防詐。

黃天牧致詞時表示，金融研訓院在國內金融人才培育發展和研究上，扮演重要角色，成立44年以來，兩個核心目標，研訓領航金融的穩健成長，以金融創造更美好的社會，立下非常茁壯的基石，培養眾多人才。

他也提到，蘇建榮和雷仲達，金研院前後兩位董事長未來將分別在政大國際金融學院和金融研訓院兩個金融研究機構扮演更重要角色，為台灣培養金融管理實務人才。

黃天牧以總統賴清德4年前參加金研院40週年慶祝典禮時所提到，「金融是產業發展的血液，金融業更是最能迎合國際趨勢的產業」，作為金融業一起努力的方向，祝福兩位董事長在各自崗位上，對台灣金融發展人才培育做出更大的貢獻。

金融研訓院院長黃崇哲也於今日卸任，由台大國企系兼任副教授、輔大經濟系副教授高一誠接任，但由於申請借調的關係，高一誠要到11月才會正式上任，由副院長林仲威暫代院長一職。

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