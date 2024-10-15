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中國大力救經濟 經濟學家：感受到北京「迫切性」

2024/10/15 20:07

經濟學家表示，中國央行於9月底推出一系列提振股市、房地產市場信心的政策，中央政治局隨即召開會議，這些措施令外界感受北京當局的迫切性。（資料照，路透）經濟學家表示，中國央行於9月底推出一系列提振股市、房地產市場信心的政策，中央政治局隨即召開會議，這些措施令外界感受北京當局的迫切性。（資料照，路透）

吳孟峰／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕面對疲軟的經濟，中國近期推出一系列振興經濟政策，被外界形容為「近期以來力道最大」。經濟學家表示，首次感受到中國政策制定者的迫切性，亦標誌著中國開始著力尋求經濟再通膨（refalation）。

根據《香港電台》、《香港商業電台》報導，跨國金融服務機構摩根士丹利（Morgan Stanley）中國首席經濟學家邢自強，15日出席由香港交易所舉辦的會議時表示，市場期待北京當局推出「三支箭」救市政策，包括貨幣政策、財政政策及改革，但外國投資者對中國化解債務問題方面稍為失望，認為只是將地方隱性債務轉移至中央，而刺激消費政策亦仍然不足夠。

邢自強說，中國人民銀行（中國央行）於9月底推出一系列提振股市、房地產市場信心的政策，中央政治局隨即召開會議，這些措施令外界感受北京當局的迫切性，顯示希望透過政策尋求經濟「再通膨」。

中國近期推出一系列振興經濟政策，被外界形容為「近期以來力道最大」。（資料照，法新社）中國近期推出一系列振興經濟政策，被外界形容為「近期以來力道最大」。（資料照，法新社）

對於財新傳媒引述知情人士報導，中國或於3年內發行人民幣6兆元（約新台幣27.4兆元）超長期國債，作為刺激經濟政策一部分。邢自強同樣估計，中國債務置換規模人民幣6兆元，相信這樣的規模可以幫助地方政府恢復信心，並能向國企和民企提供間接援助。

邢自強認為，中國過去6年持續面對地緣政治和貿易緊張等挑戰，但沒有失去經濟動力，各種出口類別在全球市場佔有率均沒有下跌跡象，對較友好和立場中立的經濟體出口佔比更持續提升，有利人民幣發展進程。

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