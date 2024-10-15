北京3年發債27兆元救經濟 投資人不買單 中港股大跌

北京當局計畫在未來3年發行6兆元人民幣超長期特別國債，以拉抬疲弱的經濟。但這個規模並未提振投資人的信心，15日中國和香港股市收盤重挫。（法新社資料照）

〔編譯盧永山／綜合報導〕中國《財新網》報導，北京當局計畫在未來3年發行6兆元人民幣（下同，台幣27.1兆元）超長期特別國債，以拉抬疲弱的經濟，部分用作解決地方政府債務問題，但這個規模並未提振投資人的信心，15日中國和香港股市收盤重挫。

中國財長藍佛安12日在國務院新聞辦公室舉行的記者會上表示，該部將發行特別國債，支持國有大型商業銀行補充資本，另外也將加大化解地方債務風險，但他並未透露具體發債規模和時間，令市場失望。

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《財新網》引述知情人士透露，中國計畫在未來3年發行6兆元超長期特別國債等財政刺激措施，促進經濟復甦，融資所得部分資金將會協助地方政府解決表外債務；由此計算，中國每年平均將發行2兆元國債。

但這個規模並未提振投資人的信心。15日上證綜合指數收盤下跌2.5%，滬深300指數收跌2.7%，香港恒生指數大跌3.7%，恆生國企指數猛跌4%；人民幣對美元貶值0.5%至7.1317元，創近1個月以來最低。

隨著中國股市的漲勢出現冷卻跡象，全球投資銀行對北京當局的刺激措施能否復甦經濟和提振投資人信心，大都抱持懷疑態度。宏利投信投資總監圖夫特（Nathan Thooft）表示：「市場有很大的疑慮，認為迄今宣布的刺激措施不太夠。我們對中國股票採取策略性的加碼，但這未必是認為北京當局的做法會造成結構性的改變」。

貝萊德投資研究所首席投資策略師李偉指出：「中國在政策刺激的訊號促使我們適度加碼，尤其是中國股票的估值很低，但當局一直未公布太多細節，如果未來公布的細節令人失望，我們可能會改變看法」。

摩根士丹利警告，投資人應避開上漲的中國股票，因刺激措施不足以修復中國陷入掙扎的經濟。富國投資研究所也質疑，鑒於中國投資人的信心疲弱，這波股市反彈將會持續下去。瑞銀則認為，散戶對股市的興趣升高，應會給股市進一步上漲的動能。

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