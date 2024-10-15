台積電市值躍居全球第8 超越波克夏海瑟威

按市值計算，台積電成為全球第8大公司。（彭博）

吳孟峰／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕全球最大的代工晶片製造商台積電其美國存託憑證（ADR）隔夜在美國市場上漲，按市值計算，台積電成為全球第8大公司。

台積電ADR週一上漲0.73%，收於台幣192.21元，市值升至9968億美元（台幣32兆元），位居全球第8，超過美國公司波克夏海瑟威（Berkshire Hathaway）當日市值9924億美元（台幣31.9兆元）。

請繼續往下閱讀...

交易商稱，台積電的ADR週一觸及194.25美元的盤中高點，這與人工智慧晶片設計公司輝達的強勁表現一致。

投資者對台積電的業務前景保持樂觀，預計台積電週四（17日）舉行的法說會將會發布積極的消息。（本報資料照）

投資者對台積電的業務前景保持樂觀，預計台積電週四（17日）舉行的法說會將會發布積極的消息，因為公司不僅獲得輝達的大筆訂單，還獲得消費電子巨頭蘋果公司、先進微設備公司的大訂單。市場分析師普遍預期台積電今年第4季的銷售額將創下季度新高。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法