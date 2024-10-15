全台水庫平均蓄水率95％ 水利署：水情樂觀

目前全台主要供水水庫平均蓄水率達95%。圖為石門水庫。（資料照）

〔記者廖家寧／台北報導〕目前全台主要供水水庫蓄水率多達9成以上至滿庫，平均蓄水率95%，水利署表示，現況水情審慎樂觀，供水正常。

水利署今（15日）召開今年度下半年第2次水情檢討會議，盤點全台各地供水情勢及穩定供水防旱措施。

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水利署表示，11月即將進入枯水期，持續督促各水庫管理單位加強節水供應，並優先使用川流水並將水庫儘可能蓄滿，以確保明年枯水期供水穩定。

水利署補充，受惠今年豐水期午後雷陣雨，以及7月凱米颱風與10月山陀兒颱風帶來充沛的降雨，今年5月以來各水庫集水區累計降雨量平均約1916毫米，相當於歷年同期平均值，水庫集水區降雨正常。

目前全台主要供水水庫總蓄水量達17.9億千萬噸（整體平均蓄水率約95%），整體水庫蓄水情況良好，多數水庫亦接近滿庫。

其中，除翡翠水庫蓄水率82%、台中德基水庫99%、嘉義的蘭潭與仁義潭水庫系統97%、台南的曾文與烏山頭水庫系統97%、屏東牡丹水庫99%外，桃園的石門水庫、新竹寶山與寶二水庫、台中的鯉魚潭水庫、雲林湖山水庫、台南南化水庫蓄水率均為100%。

依據中央氣象署預估，今年第4季（10月至12月）降雨正常機率高。水利署表示，預估明年春節前各地區可穩定供水，今年二期稻作也可順利完成供灌。

水利署強調，10月仍屬汛期，未來仍有可能發生颱風或強降雨，水利署已請各水庫管理單位持續密切監測氣象及降雨，做好水庫防汛排洪及防旱蓄水最佳操作，在進入枯水期前持續監控水情變化及加強節水調度，提前為未來可能的供水挑戰做好準備。

面對極端氣候，水利署呼籲，用水充足無虞時仍應珍惜每一滴水，有水當思無水之苦，加強節約用水，共同守護台灣水資源有效利用及穩定供應。

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