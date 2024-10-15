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台灣伺服器產值已超車去年全年 銷中佔比從40％降至2％

2024/10/15 18:33

我國伺服器在美國市場自2019年起超越中國，躍居美國第2大進口市場。（記者廖家寧攝）我國伺服器在美國市場自2019年起超越中國，躍居美國第2大進口市場。（記者廖家寧攝）

〔記者廖家寧／台北報導〕生成式AI熱潮旺盛，挹注我國高階伺服器表現。經濟部統計處指出，今年前7月伺服器產值達到4267億元再創新猷，已超越去年全年產值4000億元大關。另我國伺服器在美國市場自2019年起超越中國，躍居美國第2大進口市場，反觀我伺服器出口中國衰退，銷中產值佔整體佔比從2017年41%降到如今不到2%。

經濟部說明，伺服器為具備較高計算能力、儲存容量及網絡連接的電腦系統，應用範圍從傳統資料存放及處理的通用伺服器，到複雜AI（人工智慧）訓練及推論的AI伺服器，我國因掌握關鍵零組件供應及憑藉優異的設計代工能力，在全球伺服器製造占有一席之地。

經濟部指出，2017年以前我國伺服器產值規模僅百餘億元，隨美中貿易爭端，政府引導台商回流投資擴產，加速國內生產量能提升，後因疫情催化數位轉型商機，企業及雲端服務供應商投入資料中心建置，推升2020年產值突破千億元。

但2021年受晶片缺料影響，加上廠商接單產品組合不同，致產值年減3.3%；隨缺料緩解以及生成式AI等新興應用熱潮挹注高階伺服器需求，產品價量俱揚，2023年產值突破4000億元，創歷年新高，今年前7月產值4267億元已超越2023年全年，續增153.9%，全年將再締新猷。

經濟部指出，我國伺服器直接外銷占比達9成以上，觀察近年出口概況，受惠AI及雲端產業需求暢旺，推升我國伺服器出口動能，除2021年因產業鏈缺料影響，年增幅縮小至個位數外，剩餘年度均呈兩位數正成長。

若依出口國別觀察，我國伺服器出口以美國為大宗，近6年（2018-2023年）平均年增132.7%，銷美占比由2017年的8.1%揚升至2023年的73%，今年前9月續升至78.9%；反觀對中國與香港出口占比則由2017年的41.4%下滑至2023年的6.1%，今年前9月續降至1.8%。

經濟部進一步指出，我國已躍居美國伺服器第2大進口市場：觀察美國伺服器進口市場概況，墨西哥因地理位置接近，近年在美國進口市占率均維持在7成上下，排名居首，但隨美中貿易戰興起以及美對中實施晶片管制措施，加速全球供應鏈重組，我國自2019年起超越中國躍居第2。

2023年雖全球景氣趨緩，美國伺服器進口年減12.1%，但受惠AI浪潮興起，推升高單價、高附加價值的AI伺服器需求，美國自我國進口伺服器逆勢成長逾6成，占比超越2成；我伺服器今年前8月出口至美國產值較前一年續增近2倍，規模更是超越上年全年，我國伺服器在美國市場占比持續提高至28.3%。

經濟部表示，預期隨雲端運算及生成式AI浪潮持續推進，各國競相擴增算力部署，加以我國廠商具備高階伺服器的設計研發與代工能力，將可望進一步拉抬我國出口動能。

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