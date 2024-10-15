台灣東洋攜手台灣感染症醫學會 推動提高長者流感疫苗接種率

台灣東洋與台灣感染症醫學會合作375衛教計畫，盼藉由3年的衛教倡議鼓勵長者接種流感疫苗，攜手逐步往接種率達75%的國際目標邁進。圖左為台灣東洋資深總經理特別助理屈志源與台灣感染症醫學會理事長張峰義（右）。（台灣東洋提供）

〔記者陳永吉／台北報導〕由於2025年台灣成為每5人就有1人是65歲以上長者的超高齡社會，為了提高長者流感疫苗接種率、降低感染風險，台灣東洋（4105）與台灣感染症醫學會合作「健康台灣375衛教計畫」，盼藉由3年的衛教倡議，提醒社會重視銀髮族免疫老化問題，並鼓勵長者接種流感疫苗，攜手逐步往世界衛生組織建議65歲以上長者流感疫苗接種率達75%的國際目標邁進。

有研究發現，流感併發重症多為沒有接種流感疫苗的長者，且65歲以上銀髮族群感染流感後的住院率顯著增加。因此，醫界鼓勵長者接種流感疫苗以降低重症風險，特別在有485萬銀髮族的超高齡社會下，更需要提高長者接種率。不過，可能是長者對流感疫苗還有疑慮，整體接種率僅約54%，距離國際75%的目標值還有努力空間。

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感染症醫學會理事長張峰義表示，老年人得到流感併發重症的風險較高，因此成為各國公費流感疫苗提供對象，但國內平均每2人就有1人沒打，即使額外提供誘因，接種率仍偏低，主因是長者警覺性不足，認為不打疫苗不會怎麼樣，顯然還需加強公眾教育以及透過家人或鄰里、社團力量督促接種。

台灣東洋總經理侯靜蘭表示，台灣東洋做為供應國內流感疫苗的指標藥廠，近年主動捐贈公益疫苗資源盼為健康台灣做出貢獻，今年則與同樣關注長者健康福祉的感染症醫學會合作「375衛教計畫」。

侯靜蘭表示，由感染症醫學會與台灣東洋共同支持的「375衛教計畫」，是希望藉由民間倡議的力量來協助政府疫苗政策與國際接軌。未來會邀請醫師專家深入社區鄰里，並推出與預防流感、接種資訊、疾病治療相關的健康講座，讓長輩第一手聽到與自身相關的衛教資訊。

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