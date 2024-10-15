勞動部：台電配電工程可用移工 但沒證照就不能做

勞動部表示，台電配電工程原就可依法申請移工，但只能從事基層體力工作。（記者李靚慧攝）

〔記者李靚慧／台北報導〕台電配電包商引進移工「有解」？勞動部今日澄清表示，電網建設等配電外線公共工程，原本就可依規定申請聘僱移工從事基層體力工作，但若要從事相關技術工作，必須取得配電輸電線路或電纜裝修證照。建議台電應優先培訓國人，或延攬並培訓在台僑外生取得相關證照，以投入配電外線中階技術工作。

外界關注台電的配電包商可將電業工作視為營造業，申請引進移工，對此，勞動部澄清，現行承接政府公共工程的包商，只要單一公共工程金額達1億元，或有2個5千萬以上的公共工程，且工期超過1年6個月，就可申請移工，台電配電外線工程屬政府公共工程， 原本就可引進移工，並未擴大開放移工政策。

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不過，勞動部強調，目前台電推動的電網建設等配電外線的公共工程，即使可依規定引進公共工程移工，但也只能從事基層體力工作。如須指派移工從事配電輸電線路或電纜裝修等技術工作，則須經過培訓並取得相關技術士證後，才可合法作業。

針對台電所需的配電輸電等工程技術人力需求，勞動部建議，除了優先協助媒合本國勞工及鼓勵透過產學合作延攬技職體系人才外，因該工作屬於需要具備專業技術能力或取得專業證照的中階技術人才，建議台電公司宜優先培訓留用在台僑外生，並可透過產學合作或建教專班模式，從教育端開始培養所需技術人力。

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