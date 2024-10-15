跟進微軟！Google砸錢買核電 喊在美蓋7座反應爐

Ｇoogle宣布支持一家核能新創公司在美國設立7座小型核反應爐，預計將在2035年前生產500百萬瓦的供電量。（資料照，美聯社）

吳孟峰／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕人工智慧熱潮在全球爆發，隨之而來的用電需求讓許多國家及大企業相當頭痛。繼微軟之後，Google也宣布擁抱核電！Google在14日宣布，支持核能新創公司「Kairos Power」在美國設立7座小型核反應爐，預計將在2035年前生產500百萬瓦的供電量，將用於為AI資料中心供電。

根據《BBC》及《華爾街日報》等外媒綜合報導，Google已承諾購買從Kairos Power所建造7座核反應爐生產的電力，據悉將採用最新的第4代溶鹽反應技術。而這將有助於該公司在2030年前，實現首座商業用核反應爐投入運轉，並在2035年前增加反應爐的數量。然而雙方並未透露合約規模與金額，及合作上更多的詳細內容。

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這項協議將首次為美國小型模組化核反應爐（SMR）的商業化建置奠定基礎。許多人表示，SMR技術是美國核電產業的未來，能透過建造多個小型反應爐、而非龐大的核電廠，來加快核電營建並減少成本。而這也是科技巨頭Google首度涉及核能領域，引發各界高度關注，也極具指標性意義。

Google指出，核能在促進清潔能源發展，以及推動人工智慧技術發揮重要作用。（資料照，法新社）

Google能源和氣候高級主管泰瑞爾（Michael Terrell）受訪時指出，核能在促進清潔能源發展，以及推動人工智慧技術發揮重要作用。

據悉，Google獲得的電力將用來應付包括AI資料中心在內的龐大需求。Google不僅是英語系國家搜尋引擎龍頭，也推出生成式人工智慧聊天機器人Chatbot。因AI需求快速翻倍，電力需求相當驚人，光是設在美、歐、亞各大洲的資料中心，就多達24個。

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