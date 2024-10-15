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名師解盤》容逸燊：內資點火CPO族群 外資回補權值股

2024/10/15 16:25

啟發投顧副總容逸燊。（業者提供）啟發投顧副總容逸燊。（業者提供）

啟發投顧副總 容逸燊 

加權指數今天上漲316點，再創最近2個多月來新高，量能也增加到4195億元，台積電盤中離歷史高點只差5元，可以看到美元指數走強狀況下，外資並未因台幣弱勢而持續賣超台股，反而在昨天軍演過後，權值股有比較明顯拉抬跡象，台積電今天上漲2.3%，鴻海、廣達今天都漲超過4%，也就是雖然量能不足，大家都在擔心美國總統大選之後變數，但目前市場上面非常多主流，內資在CPO族群的股票持續點火，外資則在權值股開始回補，輝達已經創歷史新高，最近也帶動AI相關族群低檔開始有所表現，目前這階段來說，選舉之前，市場上面會呈現觀望氣氛暫時縮手，但OTC指數中小型股，並未明顯拉回，最近2週呈現區間震盪，內資大戶換股操作。

強勢的CPO族群，指標的3081聯亞今天一度跌停，但現在在處置當中，高檔也不太容易出貨完畢，這邊要等到處置結束過後，才比較有明確方向，其他的光通訊族群越來越擴散，光通訊題材股票越來越多，這會讓市場資金過度集中在矽光子，包含當沖比例相對高，最好其他族群有所表現，可以讓資金稍微分散。

台積電法說將在週四登場，目前外資預估，第4季營收樂觀情境，可以上漲10%，EPS單季可以賺到12元，所以7月台積電第一次站上千元，那時本益比27~28倍，隨時間推移，未來12個月以台積電EPS計算，目前本益比21~22倍，也就是明年EPS在46~48元預期之下，現在千元之上台積電，對外資有吸引力了，近期有卡位買進動作，只是這次資本支出不會調整的機率比較大，最近供應鏈也比較震盪，低檔剛開始有轉強訊號，籌碼結構轉佳的AI類股，在輝達持續創高之後，應該也有機會被帶動。

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