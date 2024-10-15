儒鴻佈局明年首季訂單 看好營運逐季走強

儒鴻董事長王樹文今天出席台北紡織展。（記者方韋傑攝）

〔記者方韋傑／台北報導〕紡織龍頭廠儒鴻（1476）第3季營收達到100.31億元，創2年同期新高，董事長王樹文今天看好第4季受惠於成衣旺季驅動，加上印尼新廠繼續實現獲利，單季表現可望呈現季增，明年首季進一步續強，6間小巨人客戶所貢獻的業績目標倍數成長。

王樹文今天攜手創辦人洪鎮海，率領營運團隊出席台北紡織展，接待副總統蕭美琴，並於會後接受媒體聯訪時表示，目前在手訂單能見度看得到明年3月，除了將維持第4季的良好接單動能，在匯率、原物料價格助攻之下，合併毛利率可望取得正向表現。

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王樹文觀察，儒鴻的眾多客戶當中，運動品牌NIKE全年貢獻可望小幅成長，而外界關心的6間小巨人客戶則將年增3位數百分比，目標明年再接再厲，延續翻倍成長的趨勢，除此之外，儒鴻也已確實掌握其他新客戶的訂單與產品開發專案，未來不排除進一步增添營運柴火。

王樹文提到，儒鴻位於印尼廠區2期工程設置的112條成衣產線，現在的啟動率已達87.5%，預計在今年結束之前按照規劃達到100%，該廠區第3季已有部分月份成功獲利，第4季有機會實現單季轉盈；而3期工程計畫興建布料產線，但由於成衣產能炙手可熱，也有可能轉為增設成衣產能，或兩者並進，明年第2季看法將更為清晰。

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