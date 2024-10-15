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中國經濟前景堪憂 500大民企去年裁員逾31萬人

2024/10/15 16:18

中國經濟前景堪憂，中國500大民間企業為了因應可能風險，去年共裁員逾31萬人。（法新社）中國經濟前景堪憂，中國500大民間企業為了因應可能風險，去年共裁員逾31萬人。（法新社）

〔編譯盧永山／綜合報導〕香港《南華早報》報導，根據中國最大民間商會「中華全國工商聯合會」（ACFIC）發布的最新報告，去年中國500大民間企業共裁員逾31萬人，儘管他們的營收略優於2022年。

報告指出，500大民企絕大部分擁有強大的抗風險能力，去年他們聘用員工的數量達1066萬人，較2022年大幅減少31萬4600人。分析師指出，如此規模的裁員引發外界擔憂，民企已受到中國持續經濟放緩的衝擊，並凸顯他們需要進一步的政府支持，特別是在北京當局10日推出旨在協助恢復民營經濟的新措施後。

穆迪分析公司經濟學家克魯斯（Murphy Cruise）表示，「儘管營收增加，聘用人數卻減少，凸顯民企面臨的不確定性。民企增加自動化，以及在高度競爭市場致力提升效率，可能是原因之一」，大多數受訪企業是屬於勞力密集的製造業。

在500大民企中，製造公司達332家，占比達66.4%，高於去年的322家。

由於競爭加劇和勞力短缺，中國一直試圖從傳統製造業轉型為智慧生產。ACFIC的報告指出，500大民企中有超過60%正在數位化工作流程和服務。

去年500大民企的合計稅後淨利增加約3%至1.69兆元人民幣（台幣7.6兆元），逾半表示淨利成長。

去年500大民企的裁員人數創2011年以來最大，反映中國經濟持續放緩，對民企用人所造成的影響；其中，以房地產、網路服務、汽車和金融等產業的裁員人數最多。

在大企業帶頭裁員情況下，北京當局喊出「靈活就業」口號，越來越多人被迫打零工，打零工人數已約2億人，佔中國勞動人口的約23%。

克魯斯指出，製造業以外產業的投資緩慢，企業正在縮減用人，這種情況不可能很快改變，官方9月非製造業採購經理人指（PMI）數顯示，從業人員指數為44.7，反映企業用工景氣度繼續下降。民營經濟為中國經濟貢獻逾半的稅收，並占中國國內生產總值（GDP）逾60%，並雇用城市勞工逾80%。

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