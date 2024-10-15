AI、金融橫掃榜單！第1名是國票金，投信連14買（資料照）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕三大法人週二（15日）買超368.42億元，台股大漲316點，而投信則狂買AI與金融2大類股，前10大中就佔了9檔，而最吸金是國票金，今敲進3718張，在投信連14買下，股價開平收高，終場漲0.97%，收15.6元，成交量8430張。

投信買超前10大個股，依序為國票金（2889）3718張、鴻海（2317）3502張、中信金（2891）2845張、廣達（2382）1862張、奇鋐（3017）1351張、凱基金（2883）1336張、國泰金（2882）1288張、華通（2313）1144張、上銀（2049）1028張、聯電（2303）1020張。

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至於賣超前10大個股，依序為台光電（2383）1508張、漢翔（2634）1370張、中興電（1513）1157張、長榮（2603）787張、美時（1795）746張、三陽工業（2206）705張、欣興（3037）675張、力成（6239）621張、遠東銀（2845）548張、達興材料（5234）469張。

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