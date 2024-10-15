SHOPLINE三箭齊發攻電商旺季商機 Q4交易量拚翻倍

SHOPLINE Payments瞄準三大營運動能，迎戰年末電商旺季。圖左起為SHOPLINE聯席總裁兼支付業務負責人徐向緯、AFTEE先享後付總經理角元友樹、NetProtections資訊長山下貴史。（業者提供）

〔記者歐宇祥／台北報導〕全球智慧開店平台SHOPLINE近年產品布局越發完整，除推出結合電商後台的一站式智慧金流服務系統SHOPLINE Payments外，今日也宣布攜手台灣先買後付（BNPL）品牌「AFTEE先享後付」，提供多元支付選項；SHOPLINE也表示，第四季將聚焦「擴大Payments服務範圍、攜手AFTEE、針對商家推出升級服務」三大營運重點。

展望第四季與未來營運，SHOPLINE聯席總裁兼支付業務負責人徐向緯表示，看好Payment服務與金流需求強勁，預期第四季的成功交易量較上一季翻倍成長。

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徐向緯也指出，Payment服務自推出以來，交易成功率穩定維持在99.9%，商家數量也逐年成長，目前滲透率已超過90%，在服務推出3年之際，期望進一步擴大金流服務的適用範圍，讓更多非SHOPLINE商家也能享受此金流服務；同時將持續與多方金流夥伴合作，完善更多元的支付應用場景。

金流系統的穩定性為電商營運一大關鍵。SHOPLINE宣布，擴大Payments金流服務範圍，即日起開放有第三方金流需求的線上或實體商店、個人戶、企業品牌、代理商，即使是非SHOPLINE商家也能申請使用。自今年試行以來，成功帶動今年用戶數和交易量爆發性增長，用戶平均每月成長率超過280%，平均每月成功交易金額更提升5倍。

為滿足多元化的付款需求，Payments提供信用卡、分期付款、銀行轉帳、行動支付等超過10種支付渠道，而今更宣佈與台灣電商滲透率第一的先買後付品牌「AFTEE先享後付」合作。SHOPLINE也指出，未來也計畫在日本推出Payments服務，借助AFTEE在日本BNPL市場的影響力，助力雙方搶攻在日市場。

SHOPLINE也宣布，Payments全新推出「一鍵收」功能，僅需10秒即可快速建立收款連結或QR Code，網路商家能在進行直播等行銷時，將收款連結放置於社群平台留言處，吸引消費者快速下單結帳，滿足多元金流應用場景，除了最佳化化產品服務，Payments也持續以最高規格的金流風險管控，為商家及顧客提供安全的支付環境，也已通過數發部「第三方支付能量登錄」機制。

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