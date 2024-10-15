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輝達會贏不意外！外媒點出「1關鍵」是對手超微2倍

2024/10/15 16:37

外媒指出，NVIDIA最近一季研發支出高達競爭對手超微（AMD）的2倍，直言NVIDIA贏過AMD一點都不意外。（資料照，路透）外媒指出，NVIDIA最近一季研發支出高達競爭對手超微（AMD）的2倍，直言NVIDIA贏過AMD一點都不意外。（資料照，路透）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕輝達（NVIDIA）股價大漲創歷史新高，共同創辦人暨執行長黃仁勳掀起AI浪潮，近期對Blackwell架構晶片需求以「非常瘋狂」來形容，AI晶片供應鏈股價獲拉升，外媒指出，NVIDIA最近一季研發支出高達競爭對手超微（AMD）的2倍，直言NVIDIA贏過AMD一點都不意外。

根據《Wccftech》報導指出，NVIDIA在截至7月底的季度的研發支出高達30.9億美元（約新台幣1002億元）。將這一數字年化，作為GPU（繪圖處理器）製造商前1季和未來3季的累積（可能）研發指標，收益為123.6億美元（約新台幣4010億元）。

相比之下，AMD在截至6月底的季度的研發費用為 15.93億美元（約新台幣516億元）。將這一數字年化後，作為該公司前1季和未來3季的累積（可能）研發指標，得出63.72億美元（約新台幣2067億元）。

NVIDIA在截至7月底的季度的研發支出高達30.9億美元（約新台幣1002億元）。（資料照，路透）NVIDIA在截至7月底的季度的研發支出高達30.9億美元（約新台幣1002億元）。（資料照，路透）

換句話說，根據目前的年化預測，NVIDIA目前投資的研發費用約為AMD的2倍。外媒分析，AMD必須將研發資源分配給CPU（中央處理器）、GPU（繪圖處理器）和FPGA（現場可程式化閘陣列）領域。相較之下，NVIDIA越來越多地將其資源用於建造AI機架，這只會進一步鞏固GPU製造商在這個競爭激烈的領域的領先地位。

黃仁勳最近接受Altimeter Capital採訪時斷言，現有資料中心在未來4到5年內將需要價值約1兆美元（約新台幣32.4兆元）的GPU來現代化並跟上不斷變化的需求環境，市場預料NVIDIA研發支出將持續擴張。

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