國際鋼價谷底翻揚 中鋼11月盤價最高漲1200元

中鋼調漲11月盤價。（記者林菁樺攝）

〔記者林菁樺／台北報導〕迎接第四季鋼鐵旺季，加上中國擴大經濟刺激政策等，歐洲、中國、越南等國際鋼價全面谷底翻揚。中鋼（2002）今天開出11月盤價，月盤產品全面上揚，每噸漲700到1200元，最高為熱軋鋼捲（軋延料）。

鋼鐵需求面，中鋼指出，中國經濟振興政策利多齊發，提振市場信心，帶動原料價格大漲，且第四季為鋼鐵業傳統旺季，有助支持鋼價上揚。世界鋼鐵協會 10月14日發佈短期需求預測（SRO），預估2025年鋼鐵業將保持成長動能，需求預測為17.71億噸，將較今年再成長2060萬噸，鋼市展望正向。

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另外，鋼鐵供給部分，世界鋼鐵協會（worldsteel）統計今年前8月全球粗鋼產量約為12.5億噸，年減1.5%，中國8月單月產量年減10.4%降至7790萬噸，全球鋼鐵供給維持緊縮。

原物料方面，鐵礦砂上漲重回每公噸100到110美元，煤礦向上突破每公噸200美元，推升鋼材生產成本；而鋼鐵行情部分，歐洲鋼廠ArcelorMittal提漲熱軋每公噸約44美元，中國大陸熱軋流通行情自九月初低點大漲超過每公噸約86美元，寶武、鞍本11月平板類產品每公噸上漲約71到79美元，越南台塑河靜鋼廠熱軋新盤每公噸也調漲30美元，國際鋼市全面谷底翻揚。

中鋼指出，中國擴大經濟刺激政策順勢拉升亞洲鋼價，考量國內終端需求尚需時間傳導，為確保下游客戶接單動能，針對11月盤產品適度調漲；熱軋鋼捲（軋延料）每噸調漲1200元，熱軋鋼板、鋼捲（一般料）與熱浸鍍鋅鋼捲（建材、烤漆料）每噸漲900元，其餘冷軋鋼捲（一般料）等漲700元。

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