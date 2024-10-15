捐100萬元防治乳癌 CSD中衛推櫻花粉公益口罩

CSD中衛表示，近4年來已投入319萬元乳癌防治推廣運動，今年也將再捐贈100萬元。（中衛提供）

〔記者廖家寧／台北報導〕 10月是「國際乳癌防治月」，乳癌是台灣女性癌症發生率第1名。對此，CSD中衛表示，近4年來已投入319萬元乳癌防治推廣運動，今年再推出「櫻花粉」絲帶公益聯名口罩，也將再捐贈100萬元給「財團法人台灣癌症臨床研究發展基金會」。

中衛表示，今年是第4年連續與雅詩蘭黛集團「粉紅絲帶乳癌防治宣導活動」合作，共同提醒婦女把握及早防治與治療的黃金時機。

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CSD中衛行銷經理周令怡說明，自2021年，中衛連3年推出粉紅絲帶公益聯名口罩及濕巾，累計提撥319萬元投入乳癌防治宣導行動，今年特別將中衛經典「櫻花粉」系列平面口罩換上粉紅絲帶公益限量包裝，並印上Time To End Breast Cancer限定鋼印。

周令怡說，為擴大支持粉紅計劃，除了限量公益包裝款，原有的櫻花粉成人平面及3D口罩，也一起加入公益行列。

每售出一盒櫻花粉系列口罩，中衛就提撥100元作為公益使用，與去年目標一樣，將捐贈100萬元給「財團法人台灣癌症臨床研究發展基金會」，幫助台灣女性早日終結乳癌。

另為口罩也能成為時尚配件，女性戴口罩時仍能美化臉型，中衛也全新推出「3Dv」翹鼻V臉口罩，以「3V設計」在鼻根、下巴及側臉輪廓三個部位，利用3個V型剪裁，達成自然的曲線包覆效果，不需要鼻樑壓條就能自然服貼臉部，兼顧「翹鼻」、「收下巴」及「拉提側臉」等視覺效果。

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