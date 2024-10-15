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赴鄰國日菲蓋綠電廠 郭智輝指出兩大效益

2024/10/15 15:30

相關新聞請見：經長拋菲國蓋電廠送綠電回台 專家：需考量菲國電網韌性

經濟部長郭智輝（右2）表示，將在菲律賓建置綠電發電廠，再把購得的綠電運送回台灣，以滿足台廠的綠電需求。（資料照）經濟部長郭智輝（右2）表示，將在菲律賓建置綠電發電廠，再把購得的綠電運送回台灣，以滿足台廠的綠電需求。（資料照）

〔記者廖家寧／台北報導〕經濟部長郭智輝昨（14）日出席「印太戰略智庫」成立酒會時宣布，將在菲律賓建置綠電發電廠，再把購得的綠電運送回台灣，以滿足台廠的綠電需求。他今（15）日受訪說明，赴海外興建綠電電廠，可利用船運或海底電纜運回國內，實質效益上能降低在台灣本土新設電廠的滯礙難行，預期也能讓綠電價格更低。

郭智輝今出席TITAS 2024台北紡織展開幕典禮時受訪說明，規劃在菲律賓蓋電廠的綠能類型有三類，分別是太陽能、風能及地熱，發出的綠電可透過船運或海底電纜運送回台灣。

至於進度安排上，郭智輝表示，現在計畫正處於發想階段，基於地方與民眾對於新設電廠有不同的認知，有許多意見的分歧要花時間溝通，但要使用綠電的廠商是不能一直空等，因此經濟部要找到一個最快能在2030年前達標的辦法，協助企業滿足綠電的硬需求。

郭智輝續說，因緣際會在美國在台協會（AIT）處長谷立言（RaymondGreene）協助下，尋求鄰國可設電廠的地點，包括菲律賓、日本都是選項。

郭智輝補充，發想起點來自新加坡，新加坡其實也有向澳洲購買綠電，兩國距離約4800公里，台灣距離呂宋島僅相隔300公里，所以透過尋覓一個可發展綠電的鄰國，運用其國土資源，再請綠電開發商赴當地進行設立電廠等作業，「我們也會找廠商去蓋綠電，電廠不一定會是台電去蓋」，把電接回來，供應我國產業發展。

評估赴國外蓋電廠的效益，郭智輝指出，從國外電廠買回來的綠電，價格應該會低於台灣，也能降低綠電在台灣發展的困難。

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