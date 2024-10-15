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SRF發電廠向桃市府提180億元國賠 桃市府：理由不成立已拒絕

2024/10/15 15:45

SRF發電廠向桃市府提180億元國賠，桃園市長張善政受訪表示，廠商國賠理由空虛、沒有根據，且當初程序不正義，他不覺得國賠會成立。（桃市府提供）SRF發電廠向桃市府提180億元國賠，桃園市長張善政受訪表示，廠商國賠理由空虛、沒有根據，且當初程序不正義，他不覺得國賠會成立。（桃市府提供）

〔記者鄭淑婷／桃園報導〕3家SRF大型固體再生燃料發電廠進駐桃園桃園科技工業園區，桃園市政府於今年8月初2度撤銷3家廠商入園許可，其中，台灣立方已向桃市府提出180億元國家賠償，對此，桃園市長張善政今（15）天下午受訪表示，廠商國賠理由空虛、沒有根據，且當初程序不正義；法務局表示，國賠理由不成立已拒絕，近日會將理由書寄給廠商。

張善政表示，他看了廠商要求國賠的理由，根本是非常地空虛、完全沒有依據，市府已委請律師駁回，以保障市民權益。

法務局表示，目前台灣立方、可寧衛針對市府2度撤銷入園許可等，像經濟部等單位提出訴願，訴願仍在進行中，尚未有結果，但台灣立方即向桃市府提出國賠，既然訴願尚未有結果，當然也不成立損害，認為國賠理由不成立，會依據國家賠償法，在30天內寄出理由書給廠商，後續廠商可等待訴願結果，或改向法院提出民事國賠官司。

據悉，若廠商向法院提出民事國賠官司，國賠金額仍為180億元，需負擔1%、也就是1.8億元裁判費。

此外，觀音區議員吳進昌認為，依規定3家SRF廠商並不符合進駐桃科的產業，當初是經濟部「黑箱作業」，為廠商大開方便之門，若是之後國賠案件過關，應該由中央買單，不能甩鍋給地方政府。

張善政表示，如果國賠成立的話，由誰出錢是下一個問題，不過，基本上他不覺得國賠會成立，再者，過去他講了很多次，當初程序不正義，這個看法也已是社會共識。

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