提升國內整車在地化合作比例 郭智輝：防堵中國低價傾銷

經濟部產業發展署昨公布汽車國產化新制辦法，規範業者要逐年提升國產化比例至35％。（示意圖，記者廖家寧攝）

〔記者廖家寧／台北報導〕經濟部產業發展署昨公布汽車國產化新制辦法，規範業者要逐年提升國產化比例至35％。對此，經濟部長郭智輝表示，已觀察到中國低價傾銷的威脅性，新制目的是為了保護國內車輛產業、強化整車能量。

郭智輝今出席TITAS 2024台北紡織展開幕典禮時受訪說明，觀察到中國低價傾銷的現象，恐會妨礙國產化發展，基本上希望保護國內整車產業、強化產業能量，畢竟台灣國內市場偏小，期能透過新制盡可能提高在地化供應鏈合作價值比例。

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新制納管的泛中國品牌有四種樣態，第一是中國品牌與國際品牌合作，第二是中國品牌併購了國際品牌，第三是國際品牌在中國所生產的車輛，第四是純中國品牌。

談及國產化比例的標準訂定依據是否合理，經濟部產發署長楊志清受訪指出，在公佈國產化新制前就密集與產業詳細討論，研析國內整車廠的供應鏈自製率與應用情形，國內確實具備國產化能量。

楊志清進一步說明，例如國瑞汽車（產製豐田品牌）平均加權可達50％，鴻華（鴻海與裕隆合資電動車品牌）也有40％，就算是中華汽車自主商用車品牌，自主設計研發比例也可以達到9成，國內諸多車款的自製率已高出國產化新制的目標，「國產化規範是合理且有所依據」！

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