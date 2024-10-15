OpenAI、Meta競敵來了！Adobe率先提供客戶AI影片生成器

Adobe率先提供客戶AI影片生成器（路透資料照）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕OpenAI競敵來了！雖然OpenAI、Meta和Alphabet旗下的 Google都展示了AI影片生成器，但Adob​​e是第1家向客戶廣泛提供AI影片生成器的大型軟體公司。

Runway AI 等一些新創公司已經公開發布了他們的影片生成產品。

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彭博報導，Adobe數位媒體首席技術長格林菲爾德（Ely Greenfield）在談到競爭對手的技術時表示，「當我們與客戶交談時，我們聽到的是，這一切都非常酷，但他們無法使用它」，客戶希望他們已經使用的應用程式具有人工智慧功能，而Adobe的新視訊模型「專為實際工作流程和整合到工具中而設計」。

在過去1年裡，Adobe致力於將生成式AI功能添加到其創意專業人士的軟體組合中，包括旗艦產品Photoshop和Illustrator。該公司發布了使用文字生成圖像和插圖的工具，迄今已使用了數十億次。

格林菲爾德說，由於謹慎的訓練資料和嚴格的審核，Adobe試圖將其模型區分為「商業安全」，例如，如果用戶嘗試生成某些面孔的視頻，Adobe就會屏蔽這些面孔；而競爭對手因廣泛利用互聯網來建立人工智慧模型而受到批評。

他進一步指出，Adobe的視訊模型主要是根據其龐大的庫存媒體庫中的影片和照片進行訓練的，供行銷人員和創意機構使用。Adobe已提出以每分鐘約3美元的價格，從其創意專業人士網路中購買影片。

Adobe尚未就其AI功能的使用收取超出標準訂閱費用的費用。格林菲爾德說，每個用戶都被分配了一定數量的人工智慧生成積分，但大多數計劃都沒有執行這些限制。該公司高層表示，未來，Adobe 可能會對使用其以影片為中心的人工智慧收取比其類似的照片工具更高的費用。

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