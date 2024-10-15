歐洲奶油價格創新高 烘焙業面臨挑戰

歐洲奶油價格創新高，當地烘焙業者面臨挑戰。（路透，示意圖）

吳孟峰／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕隨著乳製品加工商逐步轉向乳酪生產，加上聖誕節即將到來，奶油需求供不應求，推動奶油價格近來大幅攀漲，歐洲奶油價格甚至創下歷史新高，當地烘焙業者面臨挑戰。

綜合媒體報導，根據歐盟委員會（European Commission）最新公布的數據顯示，截至9月29日，歐洲奶油交易價格達到創紀錄的每噸8706美元（約新台幣27.9萬元），較去年同期大漲83%。

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而歐洲奶油價格創新高，對當地烘焙業者來說是個壞消息，因為他們正在準備12月聖誕節慶祝活動，並且已經面臨著高昂的巧克力和糖等原材料成本。

法國麵包師兼糕點聯合會（FEB）主任博伊文（Paul Boivin）表示，大型食品公司在開始生產聖誕蛋糕和冰淇淋之前，就已經獲得足夠奶油供應，但對小型生產商來說，影響將是巨大的，因為價格上漲不可避免。

報導指出，除了歐洲外，澳洲和紐西蘭的奶油價格也較去年同期上漲，但已脫離夏季高點。

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