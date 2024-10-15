週刊點名吳東亮涉掏空 台新銀：報導嚴重汙衊 將採法律行動

台新銀發聲明表示，週刊今天報導台新金董事長吳東亮涉及掏空公司等，已是嚴重汙衊，將採法律行動。（記者王孟倫攝）

〔記者王孟倫／台北報導〕就在新新併進入最後主管機關審查階段，今日有週刊報導，台新金控董事長吳東亮過去曾涉及掏空公司，檢舉人要求重啟調查本案；對此，台新銀行今天（15日）緊急發出四大聲明，強調該篇報導實屬「嚴重汙衊」，該行將採取法律行動以正視聽。

台新銀行為台新金控之子公司。針對週刊相關報導，台新銀發布聲明，第一，就「經貿聯網」公司部分，該公司成立於2000年，為專業的信用卡及支付系統公司，並服務台灣銀行、第一銀行、土地銀行、彰化銀行、凱基銀行、連線銀行、陽信銀行、台中商業銀行、元大銀行等十多家國內銀行。

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台新銀說明，當年主管機關開放銀行轉投資非核心業務，當時，台新信用卡蓬勃發展，急需優良的系統支援業務發展，因此與花旗銀行出身的專業人才共同成立該公司，所有申請的程序皆依照規定，由董事會通過後報送主管機關，甚至首任董事長為台新銀行派任。

之後隨著主管機關政策改變，因此只好配合政策出清持股。經貿聯網（股）公司一直是本行重要的資訊策略夥伴，本行與其往來皆係以關係人交易規格來處理。

第二、在11年前（2013）台新銀曾遭行政裁罰600萬元，主要是辦理信用卡業務資訊系統暨資料處理委外及資訊設備採購作業，未建立相關完善的風險管控及緊急應變措施等內控制度。但是，該缺失改善業已完成且呈報金管會同意結案。

第三、上述信用卡資訊系統委外乙事，雖經金管會移送地檢署偵辦，不過，經檢察官偵查終結，確認並無不利台新銀，因此，2016年已做出不起訴處分確定。

第四、針對鏡周刊相關報導，包括：以金管會2013年裁罰懲處內稽內控缺失600萬元罰款，影射本行董事長與經貿聯網（股）公司有不當的業務往來關係，其報導內容嚴重誤導社會大眾。

「該篇報導實屬嚴重汙衊，本行將採取法律行動以正視聽。」台新銀強調，尤其，本行支付經貿聯網公司之費用均為資訊服務費用，相關合約與採購程序及支付費用皆符合公司規定，並非報導所指私設公司掏空台新銀行。

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