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經長拋菲國蓋電廠送綠電回台 專家：需考量菲國電網韌性

2024/10/15 14:09

經濟部長郭智輝拋菲律賓蓋綠電電廠，再將電力送回台灣。（記者林菁樺攝）經濟部長郭智輝拋菲律賓蓋綠電電廠，再將電力送回台灣。（記者林菁樺攝）

〔記者林菁樺／台北報導〕國內企業綠電需求孔急，經濟部長郭智輝再拋解方，14、15日連兩天拋出要在菲律賓蓋電廠議題，再透過船隻或海纜運回台灣；但專家指出，若是台菲之間要興建跨國海纜，時間、經費與電網特性都是難題。

郭智輝今（15日）上午說明，為了滿足台灣國內綠電需求，而非海外台廠綠電需求，考慮在菲律賓蓋太陽能、風能或地熱等綠電電廠，然後再把電帶回來；但如何運回電力，郭智輝指出，透過船運或海底電纜。

專家指出，電力、電能非一般商品，若要透過船隻運送，是要儲能或其他型態，都需要對外界進一步說明。至於正規的電力輸送，可透過海底電纜，以台灣本島與離島的「台澎海底電纜」計畫就能看出海纜工程鉅額預算、規劃過程有多艱難。

台澎海纜是2005年規劃，海纜長度58.8公里，陸纜長度9.1公里，共計67.9公里，預算高達157.3 億元，2008年一直施工興建到2021年才完成，耗時長達13年。

根據郭智輝受訪內容，主要是參考新加坡向澳洲買綠電，有長達4300公里海底電纜，而台灣與呂宋島只要300公里。專家表示，距離是一大問題，另外海峽的海底地形是否合適也要研究。

更關鍵的是菲律賓的電網系統是否會與台灣電網互通，還是只是在菲律賓蓋獨立於菲律賓電網的電廠。專家表示，若菲國電網要與台灣電網連接，台灣的電力是會受到菲律賓電力影響，只要菲國電網出狀況會直接干擾到台灣電網，若是後者，在菲國蓋一座單獨於菲國電網的電廠，再透過海纜與台灣電網互通，就不受菲國當地電網影響。

經濟部則補充，郭智輝想法是源自台灣蓋電力建設會有土地空間、抗爭等問題，盼能藉此緩解。郭智輝受訪也提到，有透過美國在台協會（AIT）處長谷立言（RaymondGreene）協助。經濟部說明，因美國、日本、菲律賓之間有「呂宋經濟走廊」計畫，我方有思考綠電電廠興建一事，但究竟是要給海外台商或運回綠電等，尚未有具體討論。

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