晴時多雲

自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 國際財經

南韓7-11業績下滑求生 推行自願離職、36年來首見

2024/10/15 15:03

南韓7-11成立36年以來，首次實施自願離職制度。南韓7-11示意圖。（圖擷自南韓7-11「X」帳號）南韓7-11成立36年以來，首次實施自願離職制度。南韓7-11示意圖。（圖擷自南韓7-11「X」帳號）

〔即時新聞／綜合報導〕南韓7-11由樂天集團經營，今天（15日）內部公告指稱，將推行自願離職，這是自1988年成立後首次實施，被認為是為要應對外界競爭、消費低迷所帶來的業績下滑，不得不削減人力成本。

《韓聯社》報導，南韓7-11內部公告指出，45歲以上或入職至少10年的員工可以申請自願離職，公司將發放18個月薪資、就業支援金和小孩學費補貼，截止日期為11月4日。

7-11對此表示，這是為了要精簡人力資源結構、改善公司體質。不過，南韓7-11已連續2年虧損，前年虧了48億韓元（約新台幣1.1億元）、去年大虧551億韓元（約新台幣13億元），今年上半年也虧了441億韓元（約新台幣10.4億元）。

因此，南韓7-11首度推出自願離職，被認為是要在業績下滑中求生。據了解，南韓7-11於2022年4月收購有2600多間店面的超商Ministop，但總門市數量從同年的1萬4265間，在去年底已縮減為1萬3130間。

南韓7-11雖然是在1988成立、1989開設韓國首間超商「首爾奧林匹克主競技場店」，但後續出現GS25、CU、emart24超商品牌展開競爭，不得不在夾殺中做出改變。

此外，樂天集團的電商平台Lotte On，已在今年6月接受自願離職申請；樂天免稅店則是在8月實施，這兩者也都遭遇了業績下滑的影響，其中Lotte On自2020年推出以來每年虧損1000億韓元（約新台幣23.6億元）左右；樂天免稅店則是從去年第3季開始連續4季虧損。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財