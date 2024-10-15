南韓7-11業績下滑求生 推行自願離職、36年來首見

南韓7-11成立36年以來，首次實施自願離職制度。南韓7-11示意圖。（圖擷自南韓7-11「X」帳號）

〔即時新聞／綜合報導〕南韓7-11由樂天集團經營，今天（15日）內部公告指稱，將推行自願離職，這是自1988年成立後首次實施，被認為是為要應對外界競爭、消費低迷所帶來的業績下滑，不得不削減人力成本。

據《韓聯社》報導，南韓7-11內部公告指出，45歲以上或入職至少10年的員工可以申請自願離職，公司將發放18個月薪資、就業支援金和小孩學費補貼，截止日期為11月4日。

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7-11對此表示，這是為了要精簡人力資源結構、改善公司體質。不過，南韓7-11已連續2年虧損，前年虧了48億韓元（約新台幣1.1億元）、去年大虧551億韓元（約新台幣13億元），今年上半年也虧了441億韓元（約新台幣10.4億元）。

因此，南韓7-11首度推出自願離職，被認為是要在業績下滑中求生。據了解，南韓7-11於2022年4月收購有2600多間店面的超商Ministop，但總門市數量從同年的1萬4265間，在去年底已縮減為1萬3130間。

南韓7-11雖然是在1988成立、1989開設韓國首間超商「首爾奧林匹克主競技場店」，但後續出現GS25、CU、emart24超商品牌展開競爭，不得不在夾殺中做出改變。

此外，樂天集團的電商平台Lotte On，已在今年6月接受自願離職申請；樂天免稅店則是在8月實施，這兩者也都遭遇了業績下滑的影響，其中Lotte On自2020年推出以來每年虧損1000億韓元（約新台幣23.6億元）左右；樂天免稅店則是從去年第3季開始連續4季虧損。

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