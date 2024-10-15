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KKday結盟日本最大餐廳預約網 4.2萬家餐廳可中文預訂

2024/10/15 13:52

KKday佈局美食旅遊市場，與日本最大餐廳預約平台Tabelog策略聯盟。（記者徐子苓攝）KKday佈局美食旅遊市場，與日本最大餐廳預約平台Tabelog策略聯盟。（記者徐子苓攝）

〔記者徐子苓／台北報導〕台灣人出國首選日本，今年前8月我國赴日旅遊人次突破410萬，KKday為了佈局美食旅遊市場，與日本最大餐廳預約平台Tabelog策略聯盟，現在於KKday站上已有4.2萬家日本餐廳可即時預訂，提供中文介面、無須電話二次確認，就能免排隊預約餐廳，首波力推燒肉、拉麵在內的7大類特色美食。

KKday觀察到，台灣民眾喜愛遊日，連帶促成站上日本美食相關商品的搜尋量大增；而對於Tabelog來說，即便已推出繁體中文版本，且站上的外文流量中有3成就是來自台灣，但Tabelog在台灣知名度仍不夠高，導致台灣用戶無法使用他們的服務。因此，KKday希望拓展日本美食商品、而Tabelog搶攻台灣旅客大餅，雙方策略聯盟應運而生。

根據Tabelog介紹，來自日本的Tabelog主要有兩大功能：餐廳搜尋、線上預訂，擁有9300萬用戶、每月22億網站瀏覽量、每月800萬人預訂的成績，用戶在站上預約餐廳時，需要支付每人400日圓的訂位費。特別的是，Tabelog還推出「百名店」獎項，根據用戶評分選出高評價餐廳，被認為是和米其林星級一樣高難度的標準。

KKday台灣市場處總經理陳葦如指出，今年前3季日本旅遊商品銷售較去年同期成長3成，顯示日本對台灣旅客吸引力不減，更重要的是，今年美食體驗商品搜尋量較去年成長4成，特別是有提供線上訂位、點餐服務的美食體驗成為旅客首選，因此KKday強化餐飲商品布局，導入Tabelog熱門餐廳的線上預訂服務。

Tabelog上級執行役員公司長鴻池先生分享，去年在所有赴日旅遊的外國人中，台灣人數位居第二，是非常重要的市場，而日本有很多外國人不知道的優秀餐廳，再加上日本人英語並未普及，外國人難以用電話定位，為了解決這個問題，Tabelog首次和台灣旅行業合作。

至於旅客如何使用KKday餐廳預訂服務？KKday日本分公司總經理大淵公晴說明，用戶可直接在KKday站上預訂餐廳，提供中、英、韓等多語系服務，旅客只要找到心儀的餐廳後，選擇人數、日期及時間，填寫預訂資料、付款後即完成預訂，到餐廳只要出示憑證核銷就可用餐。使用該服務需要支付每人400日圓的訂位費，不過今年12月31日前，訂位費將以KKday Points全額回饋。

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