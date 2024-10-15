廣越看好第4季營收創同期新高 明年高雙位數成長

廣越董事長吳朝筆今天表示，旗下營運將隨著大客戶需求回溫，第4季營收將創下歷年同期新高，2025全年業績進一步高雙位數成長。（記者方韋傑攝）

〔記者方韋傑／台北報導〕機能服飾及羽絨衣代工廠廣越（4438）董事長吳朝筆今天表示，旗下營運將隨著大客戶ADIDAS、Patagonia、THE NORTH FACE、Lululemom需求回溫，第4季營收將創下歷年同期新高，2025全年業績進一步高雙位數成長。

廣越預計下月14日在法說會更新營運展望，儘管吳朝筆不談論確切財務數字，但回顧過去2年，全球經濟發展受制於消費通貨膨脹、產業庫存去化等負面因素，各家品牌客戶的下單動能相當保守，現在聯準會已經決定降息，從客戶給予的訂單來看「都比較正向」。

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吳朝筆觀察，現在戶外品牌客戶Patagonia、THE NORTH FACE恢復速度較快，運動品牌客戶ADIDAS的營運也自低谷回升，可以確定的事情是「今年的第4季是歷年最強的」，將超越2022年創下的同期新高紀錄，而且「現在只是剛開始起步而已」。

吳朝筆提到，明年營收貢獻將呈現雙位數成長客戶還包括New Blance、Under Armour，運動品牌龍頭廠NIKE則還不夠明確。目前戶外客戶持續給予羽絨服、休閒夾克訂單，也有休閒褲等品項，瑜伽服飾客戶的下單量也是逐季增加。預期第3季營收小幅年增，第4季創同期新高，明年成長高雙位數百分比。

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