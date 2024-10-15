2024全球最佳品牌 唯一連5年奪前五大「亞洲品牌」是它

全球品牌顧問公司Interbrand公佈「2024全球最佳品牌」名單，三星電子是亞洲唯一，且連續5年名列其中的全球前五大品牌。（示意圖，彭博）

吳孟峰／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕全球品牌顧問公司Interbrand公佈「2024全球最佳品牌」名單，前十名分別為蘋果、微軟、亞馬遜、Google、三星、豐田、可口可樂、賓士、麥當勞和BMW。榜單顯示，三星電子是亞洲唯一，且連續五年名列全球前五大品牌，品牌價值高達1008億美元（約新台幣3.27兆元），較去年同期成長10%。

《韓國經濟日報》報導，三星自2020年入榜前五名以來，在四年內實現62%的成長，品牌價值的顯著攀升，主要受惠於AI（人工智慧）產業強勁成長動能，尤其是三星在智慧終端及半導體領域的競爭優勢。

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三星電子總裁暨全球行銷部門負責人YH Lee表示，今年品牌價值大幅成長，主要歸功於三星全面導入AI技術，並致力將此強大技術交付於全球三星用戶手中。展望未來，三星將進一步提升品質，不負用戶殷切期望。

根據Interbrand報告，三星主要成長動能，來自主要產品導入AI技術，鞏固智慧終端市場領導地位，透過AI驅動的平台和產品，全面提升串聯體驗，在半導體領域展現卓越的AI競爭力，落實全球一致的品牌策略，堅守對永續未來的承諾

三星連續五年名列其中的全球前五大品牌，品牌價值高達1008億美元，較去年同期更成長10%。（資料照，法新社）

身為半導體產業的領導者，三星投注大量資金於技術研發，以滿足日益升溫的AI需求，並透過創新的記憶體產品，例如DDR5、GDDR7、HBM3E、LPDDR5X、第9代V-NAND、Exynos SoC、高解析度感光元件等，積極因應伺服器與智慧終端AI的市場需求。

此外，三星於旗下廣泛的產品線導入多元再生材質，以具體行動與舉措展現對環保的重視。亦積極參與全球倡議、與產業領導者合作，以落實環保目標為首要任務；例如減少使用裝置產生的碳排放。三星在推動永續發展、形塑多元企業文化上的努力，皆獲得正面評價。

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