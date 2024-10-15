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星巴克買一送一將消失 ? 新執行長上任先「砍促銷」

2024/10/15 13:55

星巴克新任執行長上任第一件事，是減少折扣，重建星巴克的文化核心。（擷取自星巴克咖啡同好會）星巴克新任執行長上任第一件事，是減少折扣，重建星巴克的文化核心。（擷取自星巴克咖啡同好會）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕全球最大連鎖咖啡品牌星巴克（Starbucks）新執行長尼柯爾（Brian Niccol）上任後，打算將品牌重新定位，不僅大舉裁撤高階主管，也將以新政策取代折扣及促銷活動。據外媒報導，尼柯爾自8月上任至今，第1件事就是「減少折扣」。

《商業內幕》報導，星巴克內部人士透露，前執行長拉克斯曼·納拉西姆漢（Laxman Narasimhan）所青睞的折扣策略已經失控，這些降價促銷策略未能挽回消費者，星巴克市占率一直被侵蝕。

美國銀行分析師在報告中指出，通常在下午光顧星巴克的人已經不常上門了，而18歲至29歲的顧客已逐漸遠離星巴克。星巴克商業模式已從坐式咖啡店，轉變成得來速和外賣連鎖店，甚至是1家線上銷售為主的企業。

《華爾街日報》稱，現今星巴克將針對會員發放額外的忠誠度積分，而不是折扣，並且沒有計劃在假期期間進行廣泛的促銷活動。星巴克在限制折扣的過程中，與麥當勞、百事可樂和沃爾瑪等公司降價趨勢背道而馳。

根據外媒報導，星巴克將不提供折扣，假期也不會有，會員有其他積分方式。他在上個月致員工和顧客的1封信中表示，他希望星巴克回歸其根源，成為1家「社區咖啡館」，擁有舒適的座椅、持續精進的設計，以及外帶和現場服務之間的明確區別。

且，星巴克未來可能調漲售價，但並不擔心會嚇跑顧客，因為喜愛星巴克的人可能要為體驗付出更高的代價。

美國銀行全球研究分析師薩拉·塞納托雷（Sara Senatore） 在上週的1份報告中寫道，她預計尼柯爾將以與經營Chipotle類似的方式經營星巴克，「包括更有效地利用現有行銷預算」。

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