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蕭美琴自曝「愛用台灣紡織品」 身上西裝是龍頭廠布料

2024/10/15 11:37

蕭美琴身上服裝使用大廠儒鴻機能性布料。（記者方韋傑攝）蕭美琴身上服裝使用大廠儒鴻機能性布料。（記者方韋傑攝）

〔記者方韋傑／台北報導〕副總統蕭美琴今天出席台北紡織展開幕儀式，自曝「我是台灣紡織品的愛用者」，「今天穿的全身上下都是台灣紡織廠的機能布料，所以，我也很樂意當作台灣紡織品的代言人」；據供應鏈指出，蕭美琴身上西裝是設計團隊採用龍頭廠儒鴻（1476）的高端布料製作而成。

蕭美琴表示，「我是台灣紡織品的愛用者，尤其我們這種每天要在辦公室做很久沒辦法運動的」，在講究務實取向之下，「我希望我穿的衣服是舒適，同時能夠水洗，方便清理，不用浪費時間去燙整，所以，我的很多西裝都是用MIT（台灣製造）的機能布料來製造。」

蕭美琴提到，「我就職典禮所穿的那套衣服也是台灣機能布料做的，我今天穿的全身上下都是台灣紡織廠的機能布料，所以，我也很樂意當作台灣紡織品的代言人。那最重要的是，我相信許多的現代人都希望每天穿在身上的衣服，就像運動衣一樣舒適。」

蕭美琴認為，現代社會對於服飾的要求，是要穿起來不彆扭，不會不舒適，「甚至有時候我們要在大太陽底下外出、流汗，讓我們的穿著都能夠很自在，讓每一位國人展現他們在專業職場上的自信」，所以期許國際品牌不只是在運動領域的使用台灣機能布料，而是在各個領域的服裝需求，都可以用台灣最高品質的紡織產品。

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