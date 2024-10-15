桃市府2度撤銷3家SRF廠商進駐桃科許可 桃市府證實「其中1家已提出180億元國賠」

3家SRF發電廠進駐桃科爭議，地方今年8月7日曾北上中央抗議後，回到桃市府與市長張善政面對面對談，市府在隔天即2度撤銷3家SRF發電廠進駐桃科許可。（資料照，記者鄭淑婷攝）

〔記者鄭淑婷／桃園報導〕3家SRF大型固體再生燃料發電廠進駐桃園桃園科技工業園區爭議持續，桃園市政府於今年8月初2度撤銷3家廠商入園許可，其中，台灣立方已向桃市府提出180億元國家賠償。

3家SRF發電廠包括台灣立方、可寧衛、立疆，當時是以專案入園方式進駐桃科，取得經濟部能源局核發的再生能源發電設備同意備案文件後，由經濟部向桃市府推薦，廠商再向桃市府申請入園許可，去年大選引發討論，經濟部後來收回推薦函，桃市府也因此廢止3家廠商入園許可，經廠商向經濟部提起訴願成功「敗部復活」，地方再次發動北上總統府、經濟部抗議，桃市府於今年8月2度撤銷廠商入園許可。

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3家SRF發電廠中，可寧衛、台灣立方已動工，僅有立疆尚未，桃市府法務局今（15日）於市議會工作報告，賴彌鼎答詢議員吳進昌質詢時表示，其中台灣立方已向桃市府提出國賠180億元。

吳進昌表示，依規定3家SRF廠商並不符合進駐桃科的產業，當初是經濟部「黑箱作業」，為廠商大開方便之門，若是國賠案件過關，應該由中央買單，不能甩鍋給地方政府。

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