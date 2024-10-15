星展基金會推出全新「卓越影響力大獎」 首屆聚焦高齡議題

星展基金會推出全新卓越影響力大獎，首屆聚焦高齡議題。（圖由星展基金會提供）

〔財經頻道／綜合報導〕星展基金會今年歡慶成立10週年，為進一步打造永續共融的社會，創造超越銀行業的影響力，星展基金會宣布在既有「亞洲商業影響力大獎」外，推出全新「卓越影響力大獎」，將提供得獎企業最高100萬新幣（約2,400萬新台幣）獎金，期望攜手具有遠見的企業，以創新方案解決全世界最棘手的社會問題。

星展基金會「卓越影響力大獎」針對迫切的社會需求選定關注議題，邀請企業提交具變革性的解決方案。聯合國報告指出，全球65歲以上人口在2021年達到7.61億人，並將於2050年快速翻倍成長至16億人。星展基金會認為，雖然人口老化經常被視為社會挑戰，但透過改變傳統思維、擴大銀髮產業的經濟規模等方式，便可讓挑戰轉化為機遇。因此，首屆「卓越影響力大獎」將專注高齡議題，以找出能使銀髮族群在人生下半場，依然能活得有尊嚴且充滿目標的方案。

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星展銀行集團推廣策略及傳訊處負責人暨星展基金會董事魏洪英表示，星展基金會全新的「卓越影響力大獎」主要支持一定規模以上、對社會發展擁有使命感的企業，希望找到創新的解決方案，提高銀髮族的生活品質、改善醫療保健與營養需求、消除社交孤立、建立跨世代職場共融及確保弱勢群體財務韌性，共同打造將高齡人口轉化為機遇而非將其視為問題的社會環境。

星展銀行承諾未來10年內投入10億新幣（約240億新台幣）推動社會共融，星展基金會新設之「卓越影響力大獎」即是其中一環，首屆預計頒獎給三家傑出企業，每家獲獎單位將獲得高達約新台幣2,400萬的獎金。除了獎金外，星展銀行也會邀請公司高階主管參與及挹注生態圈資源，對獲獎單位提供專業諮詢及輔導，獲獎單位並有機會獲得其它潛在投資者的關注。

星展基金會「卓越影響力大獎」自即日起至2024年11月30日止開放徵件，歡迎來自世界各地、最近一個會計年度總營收達500萬新幣（約1.2億新台幣）以上之社會企業和中小企業申請。

更多相關訊息，請參考星展基金會網站：https://go.dbs.com/4dKOwt1

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