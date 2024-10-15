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蕭美琴大讚台灣紡織業 「讓世界不只看見晶片成就」

2024/10/15 11:20

副總統蕭美琴今天上午出席台北紡織展開幕典禮。（記者方韋傑攝）副總統蕭美琴今天上午出席台北紡織展開幕典禮。（記者方韋傑攝）

〔記者方韋傑／台北報導〕副總統蕭美琴今天上午出席台北紡織展開幕典禮，並於台上致詞時表示，台灣紡織產業與時俱進，具有高度創新能力，期望未來透過跨領域的AI（人工智慧）應用，能夠助力台灣傳統產業持續進步，「讓世界舞台持續看到台灣不只是在晶片科技領域的成就」。

蕭美琴說，今年的台北紡織展有許多國內外廠商積極參與，讓台灣整體產業更具能見度。事實上，紡織產業在數十年前就是台灣經濟起飛、經濟奇蹟當中一股非常重要的力量。這麼多年來，透過國際激烈競爭以及整體產業轉型，現在繼續能夠永續經營的業者，都是具有高度創新以及與時俱進的能力。

蕭美琴提到，當今世界最重視的，包含淨零減碳、環保等元素，以及使用創新技術，台灣業者在紡織產品的開發上，都有非常傲人的成績。台灣的晶片產業很重要，「但是我們的眼中不能只有晶片。我們的傳統產業更希望、更期待、也需要政府透過各種的政策誘因來給予大力的支持。」

蕭美琴認為，畢竟台灣紡織產業數十年來代表著台灣經濟實力，也是走向世界的關鍵力量。許多業者關心人口結構調整、轉換過程中所面臨的人力問題，也存在對於綠能的需求，經濟部現在也都非常積極希望能夠找到可行、永續的解決跟支持方案。觀察台灣紡織業近年來，在追求創新同時，也應用新科技製造高品質、永續環保的機能紡織品。

蕭美琴說，台灣紡織業在全球的運動消費市場上持續扮演重要角色，許多國家的奧運代表隊使用了台灣高品質的布料。政府後續希望需要成為紡織業的堅實後盾，讓台灣傳統產業持續引領國際，在世界站穩最前鋒的位置。

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