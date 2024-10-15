恐怖遊戲PartII 大宇資《咒》年底前Steam上架

大宇資恐怖遊戲《咒》，今日開放STEAM新品上架。（業者提供）

〔記者張慧雯／台北報導〕繼《女鬼橋》恐怖遊戲後，大宇資（6111）宣布改編自經典恐怖電影《咒》之同名恐怖遊戲，「提早信教Demo版」今（15）日正式於Steam開放下載並同步釋出前導預告，供玩家搶先體驗被詭譎氛圍壟罩陳家村，預計年底前《咒》會直接在Steam上架。

大宇資旗下《仙劍奇俠傳》與《軒轅劍》兩大遊戲IP宣布處分、入帳約5億元，被外界質疑是不是不想研發遊戲?董事長凃俊光在9月法說會時就表示，大宇資會專注開發恐怖遊戲以及代理海外深具市場潛力的遊戲，今年單機遊戲共有5款，代理遊戲則有3款，下半年新遊戲上市後，將持續挹注業績成長，今日大宇資則宣布《咒》釋出前導預告，年底前於Steam上架。

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大宇資總經理陳瑤恬也表示，大宇資遊戲事業進入第二個10年，現在把研發工作室分拆成小而美，盡力開啟合作授權、也與動漫合作、授權周邊商品，現今必須找出新的方向，採取更多樣的產品策略包括二次元動漫相關，跳脫傳統武俠IP、塔方戰鬥、卡牌戰鬥、休閒博弈及適合全球營運。

他也說，過去5年平均每年發行1款遊戲，今年預計發行3款、明年則發行5款，且去年進軍印度市場後，今年積極布局東南亞、中東、西班牙和葡萄牙，明年進軍北美和歐洲其他地區等。

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