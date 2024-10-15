晴時多雲

自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 證券產業

恐怖遊戲PartII 大宇資《咒》年底前Steam上架

2024/10/15 11:22

大宇資恐怖遊戲《咒》，今日開放STEAM新品上架。（業者提供）大宇資恐怖遊戲《咒》，今日開放STEAM新品上架。（業者提供）

〔記者張慧雯／台北報導〕繼《女鬼橋》恐怖遊戲後，大宇資（6111）宣布改編自經典恐怖電影《咒》之同名恐怖遊戲，「提早信教Demo版」今（15）日正式於Steam開放下載並同步釋出前導預告，供玩家搶先體驗被詭譎氛圍壟罩陳家村，預計年底前《咒》會直接在Steam上架。

大宇資旗下《仙劍奇俠傳》與《軒轅劍》兩大遊戲IP宣布處分、入帳約5億元，被外界質疑是不是不想研發遊戲?董事長凃俊光在9月法說會時就表示，大宇資會專注開發恐怖遊戲以及代理海外深具市場潛力的遊戲，今年單機遊戲共有5款，代理遊戲則有3款，下半年新遊戲上市後，將持續挹注業績成長，今日大宇資則宣布《咒》釋出前導預告，年底前於Steam上架。

大宇資總經理陳瑤恬也表示，大宇資遊戲事業進入第二個10年，現在把研發工作室分拆成小而美，盡力開啟合作授權、也與動漫合作、授權周邊商品，現今必須找出新的方向，採取更多樣的產品策略包括二次元動漫相關，跳脫傳統武俠IP、塔方戰鬥、卡牌戰鬥、休閒博弈及適合全球營運。

他也說，過去5年平均每年發行1款遊戲，今年預計發行3款、明年則發行5款，且去年進軍印度市場後，今年積極布局東南亞、中東、西班牙和葡萄牙，明年進軍北美和歐洲其他地區等。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財