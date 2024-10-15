台積電超狂「數據」曝光！外媒爆「2關鍵」市場沒對手

台積電（2330）法說會將在10月17日登場。（彭博資料照）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕台積電（2330）法說會將在10月17日登場，市場推估獲利將成長4成，外媒分析台積電（2330）之所以大躍進的「2大」原因，包括越來越多企業向台積電下晶片訂單，以及目前沒有直接競爭對手的威脅。

綜合《路透》、《Wccftech》等報導，由於人工智慧AI（需求，倫敦證交所（LSEG）SmartEstimate針對22位分析師進行調查，預測台積電第3季的獲利能夠達到92.7億美元（約新台幣3008億元）。

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Wccftech分析台積電的獲利成長的關鍵有兩關鍵，第1，越來越多企業向台積電下單，包括蘋果（Apple）、高通（Qualcomm）和聯發科（2454）等客戶希望今年憑藉搭載3nm晶片製造製程N3E產品獲得領先，以便在AI熱潮下取得優勢。

再來，台積電似乎沒有面臨競爭對手的競爭威脅，技術領先且品質有保證，甚至三星（Samsung）也因良率不穩定而未能為其下1代3nm GAA良率吸引新客戶。

《Wccftech》指出，一些原本向韓國企業下單的客戶，如今因其成熟節點而與台積電結成了業務合作夥伴關係，受到了重大打擊。據估計，三星今年將再虧損15.64億美元（約新台幣507億元），而台積電在其競爭對手的持續掙扎中取得了巨大的發展。

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