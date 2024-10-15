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好好的日子不過了！中國旅行社推「流放之旅」體驗「穿囚服、戴枷鎖」

2024/10/15 12:06

中國旅行社將推古代「流放之旅」，引起不少網友的關注。（擷取自網路）中國旅行社將推古代「流放之旅」，引起不少網友的關注。（擷取自網路）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕中國經濟疲軟，為了刺激旅遊消費，中國旅行社推出創新項目，以古代「流放之旅」為企劃，讓旅客體驗古代人穿囚服、戴枷鎖被發配千里邊疆的流放感受，成功吸引網友關注。

據報導，即將在今年冬天推出的「流放寧古塔」旅遊項目，將重現熱門影劇《甄嬛傳》當中的經典橋段，包括穿囚服、戴枷鎖的感覺，不少網友也提問，是否會增加囚車體驗更真實感。

另有網友建議，若是「流放」就應該逼真一點，不要販售烤串等美食，而是提供簡單的冷饅頭，以更貼近歷史情境。

據了解，「寧古塔」並不是一個有塔的地方，而是滿語中「六個」的音譯，據說是因為滿族祖先努爾哈赤的曾祖父福滿有六個兒子在此生活，因此得名。

明朝進士王家禎在《研堂見聞雜錄》中提到，寧古塔位於遼東極北，距離京城至少7~8千里遠千里，冰雪覆蓋，幾乎無人踏足，地理環境相當險惡、氣候嚴酷。

在清朝，「寧古塔」是流放重罪犯人的著名地方。由於氣候惡劣、冬季極為寒冷，清朝曾將許多重刑犯人流放至此，男犯女犯皆有，甚至有老人和小孩，流放過程中的艱辛和目的地的惡劣環境，令許多犯人直稱「寧上黃泉，不下寧古塔」。

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