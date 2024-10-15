全年挑戰千億大關！房價飆漲推高前3季房地合一稅達793億

六都個人房地合一稅稅收金額貢獻，以台中市最多、前3季貢獻93.1億元。（記者徐義平攝）

〔記者徐義平／台北報導〕房價大漲，賣房獲利豐，根據財政部最新發布，9月個人房地合一稅稅收金額達63.8億元、年增77%，總計前9月已貢獻國庫501.5億元，若再加上一年申報一次的營業事業房地合一稅稅收金額291.4億元、總計今年前三季整體房地合一稅稅收高達792.9億元，全年有望挑戰1千億元大關。

信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德表示，房地合一稅收大增，主要反映2016年後買進的房地產，在房價與地價出現大幅飆漲的加持下，以及景氣暢旺交易量大，促使屋主出售房地產時，要繳納高額的房地合一稅。

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前3季個人房地合一稅台中市貢獻最多

進一步觀察六都個人房地合一稅稅收金額貢獻，以台中市最多、前3季貢獻93.1億元，第2名則是新北市、貢獻87.9億元，第3名為高雄市、貢獻74.5億元，而第4至6名，分別為桃園市的63億元、台北市的56.4億元，以及台南市的31.5億元。

至於，今年營利事業房地合一稅，稅收年增幅達47.2%，六都中，以台北市貢獻最多、有91.7億元，第2名則是台中市、有49.9億元，其它四都的稅收貢獻金額則各自落在13.3億至36.2億元之間。

曾敬德提醒，房價飆漲隨之而來的是賣屋稅賦也跟著拉高，建議賣屋民眾應事先留存裝潢以及其它各項支出單據，更應該先搞懂符合自住售屋的規定與限制，才不至於引起國稅局關注。

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