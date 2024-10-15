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救經濟！傳中國將推6兆人民幣超長期特別國債

2024/10/15 11:00

知情人士透露，中國可能在未來3年內發行超長期特別國債總價值超過6兆人民幣。（歐新社資料照）知情人士透露，中國可能在未來3年內發行超長期特別國債總價值超過6兆人民幣。（歐新社資料照）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕根據中媒《財新》報導，知情人士透露，中國可能在未來3年內發行超長期特別國債總價值超過6兆人民幣（約新台幣27.27兆元），作為提振經濟的一部份，部份資金將用於協助幫助地方政府減輕債務負擔。

投資人和分析師一直在猜測，中國政府將投入多少資金來資助財政刺激計劃。中國財政部長藍佛安上週六（12日）舉行記者會，暗示中央政府有增加槓桿的空間，但沒有說明具體數字。

藍佛安在記者會上表示，將採取一次性措施來取代地方政府的隱性債務，或是地方政府控制的資產負債表外貸款。藍佛安當時指出，這項計劃將是「近年最大」，但沒有提供更多細節。

這項措施可能是解決地方政府資金風險的關鍵，國際貨幣基金（IMF）預估，截至去年，地方政府資金平台持有的債務超過60兆人民幣（約新台幣272.7兆元）。這類借款的償債成本高昂，且在土地出售、稅收收入下滑的情況下，也加劇了地方當局的財政壓力。

財政支出的加速仍被視為維持9月底央行財政刺激所推動的反彈關鍵，交易員也押注，全國人民代表大會常務委員會將在本（10）月的會議上批准額外的預算資金。

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