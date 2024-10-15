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北京殺富濟「公」! 彭博 : 中國對超級富豪海外投資收益徵2成稅

2024/10/15 14:26

中國開始對富豪的海外投資收益課稅，追討往年欠款。（法新社）中國開始對富豪的海外投資收益課稅，追討往年欠款。（法新社）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕中國經濟不佳，再傳出將向超級富豪開刀，追討稅款。《彭博》引述知情人士透露，中國已開始對超高淨值人士海外投資收益徵稅，以前這塊稅收先前一直被忽視。

知情人士透露，部分目標對象至少擁有1000萬美元的離岸資產，有些則是香港和美國上市公司的股東。而被中國政府聯繫的個別富人，恐面臨高達20%的投資收益稅，有些人還可能因逾期未繳稅款而受到處罰。

知情人士稱，最終繳納的金額可以協商。

知情人士稱，近幾個月來中國主要城市的一些富人，被要求進行自我評估，或被稅務機關傳喚參加會議，以評估過去幾年拖欠的付款或潛在的付款金額。

彭博指出，此舉突顯出，中國政府財政收入的緊迫性越來越大，急於擴大收入來源。中國當局向富人追討海外投資所得的策略，很符合中國國家主席習近平所推動的「共同富裕」政策。

在2018年，中國幾乎每幾天就會新增一位億萬富翁，約有1兆美元（約新台幣32.19兆元）存放在海外。聯合國數據顯示，中國富裕公民的移民人數激增，自 2021年以來已有超過120萬人離開中國。

根據共同申報準則（Common Reporting Standard，簡稱：CRS），過去六年來，中國一直在與近150個司法管轄區自動交換每個成員國納稅人帳戶的資訊。

報導指出，中國政府已擁有CRS數據寶庫，稅務機關可以輕鬆挖掘這些數據，以發現徵收機會。德勤中國副主席Patrick Yip表示，相對於中國企業稅務審計，個人稅務審計的潛力將會上升。

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